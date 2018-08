Clama madre ayuda por su hijo desaparecido

Ciudad Juárez— La madre del niño David Rafael Santillán Vargas que se encuentra desaparecido pide a través de la redes sociales la ayuden si saben algo sobre su hijo.En el mesaje se puede leer, "Soy la mamá de David Rafael Santillán Vargas, estoy desesperada, no se que más hacer, estoy muy desesperada por favor cualquier cosa que sepan por favor díganme; compartan su foto y pídanle a mí padre Dios que regrese con bien. Todos estamos desesperados; amo a mi hijo con todo mi alma y estoy sufriendo mucho, por favor ayudenme".La Fiscalía General del Estado (FGE) lanzó una alerta ámbar para ubicar al niño David Rafael Santillán Vargas, quien desapareció ayer de su casa en la colonia Praderas del Pacífico.Estaba bajo el cuidado de su abuelita, quien lo mandó a una tienda cercana a comprar un refresco, aproximadamente a las 14 horas.La mujer adulto mayor se quedó en la puerta de su casa viendo caminar al niño, pero al dar vuelta lo perdió de vista.Ante la tardanza del niño, la mujer fue a buscarlo a la tienda, pero el negocio estaba cerrado y David Rafael no se encontraba.Los padres del menor interpusieron un reporte de desaparición ante la FGE y no ha sido localizado.Un grupo de vecinos de la colonia Villas Colonial ha emprendido un rastreo por la zona sur de la ciudad, allá por el kilómetro 20.Las autoridades cuentan con unas fotografías recientes del niño y piden la colaboración para localizarlo.Cualquier información sobre el paradero del niño David Rafael lo pueden hacer al número de emergencias 911.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.