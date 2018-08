Presentan testimonios y evidencias

Ciudad Juárez—Con la declaración del presunto autor intelectual que ordenó el asesinato de los 11 jóvenes en una vivienda del fraccionamiento Pradera de los Oasis, así como la versión de una testigo de identidad protegida y 48 evidencias, fueron presentados ayer ante un Tribunal de Control los seis presuntos responsables de ese multihomicidio.Los acusados son René Hernández Chávez, presunto autor intelectual y vendedor de heroína; Karina Rubí Pérez Valtierra; Daniel Quinn Calderón, apodado “El Quinn”; Irving Abdul Limas Martínez quien también se hace llamar Luis Fernando Limas Escápita, alias “Ferny”; Diego Armando Jasso Rivera, “El Jasso” y Martín Alberto Favila González, “El Chori”.Todos fueron acusados del delito de homicidio calificado y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de un año. Después de escuchar los cargos, todos se negaron a rendir declaración ante el titular del Tribunal, Ramón Porras Córdova.Al formular cargos legales en contra de ellos en una audiencia realizada ayer en la primera sala de la “Ciudad Judicial”, una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte señaló que el 2 de agosto entre las 19:00 y las 23:00 horas, previo acuerdo y después de haber reflexionado sobre lo que iban a hacer, todos arribaron a una vivienda ubicada en la calle Oasis de Egipto y Oasis de Mongolia del fraccionamiento Pradera de los Oasis dispuesto a matar a quien encontrara en el inmueble.Los homicidas aumentaron de forma deliberada el dolor de las víctimas Manuel Esteban Zamora Ávila, a quien se le asignó el número 1533/18 del Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres (SIEC) al Servicio Médico Forense (Semefo); Marisol Terrones Meléndez, SIEC 1534/18; Christian López Reyes, SIEC 1535/18; Glen Édgar Gómez, SIEC 1536/18; Chistofer Daniel Jáuregui Escobedo, 1537/18; Julia Beatriz Nevárez Martínez, SIEC 1538/18; Miriam Janeth López Contreras, SIEC 1539/18; Ricardo Hernández Carbajal Cardiel 1540/18; Christian Iván Hernández Ontiveros, SIEC 1541/18; Carlos Iván Torres Sotelo, SIEC 1542/18 y Víctor Arturo Soto Calderón, SIEC 1543/18.Las víctimas fueron asfixiadas con un cable y atados de pies y manos.Los crímenes fueron reportados al 911 a las 10:59 horas del 3 de agosto de 2018. La persona que llamó reportó una privación de la libertad y dio el domicilio de la calle Oasis de Egipto número 1201, por lo que se generó el número de folio 4086166 y los primeros en llegar fueron los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad 367, quienes dieron la voz de alerta a sus mandos superiores.Estos últimos acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo de 11 cadáveres y avisaron al puesto de mando de la Policía Ministerial.En la escena del crimen, peritos en criminalística localizaron tres cuerpos en una habitación de la planta baja de la casa y ocho en una recámara del segundo nivel. También embalaron 48 indicios, entre guantes de látex, colillas de cigarros, huellas de calzado, latas de cerveza; también hisoparon una cinta blanca, un cinturón color negro, una extensión roja, un lazo, pipas de vidrio y cintas de tenis.Además fue detenida una mujer identificada públicamente con las iniciales R.E.V.A., quien al parecer trabajaba para René Hernández Chávez. De acuerdo con las investigaciones de la FGE Zona Norte, él se dedicaba a comercializar heroína y ella tenía la función de rentar las casas que Hernández iba a usar para matar a sus enemigos.A la testigo R.E.V.A., se le aplicó un criterio de oportunidad –es decir, fue puesta en libertad– a cambio de su declaración en la que reveló cómo sucedieron los asesinatos de las 11 víctimas y dio a conocer los nombres de los ahora detenidos a quienes también reconoció a través de la cámara de Gesell o cámara de espejos durante un ejercicio efectuado por agentes del MP de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía Estatal.Los seis presuntos implicados fueron detenidos en diversos lugares y el único que rindió declaración ante el MP fue René Hernández Chávez. Dijo que el móvil del multihomicidio fue vengar el asesinato de su hijo Jonathan René Hernández Pérez, apodado “El Titis”, e inicialmente pensó en matar a balazos a las personas que encontraron en la casa de Pradera de los Oasis pero como eran muchos mejor los estrangularon con cables de luz.Hernández Chávez dijo que él estaba buscando a la pareja sentimental de su hijo, Meybi Oyuki Santella, porque ella había chismeado que su vástago robo “cristal” de la casa de familiares de ella y la quería matar el día 2 de agosto para celebrar el cumpleaños de su hijo y por ello le pidió ayuda a los compañeros de su pandilla “Los Aztecas” con quienes trabajaba vendiendo heroína.René Hernández precisó que compurgó una sentencia de 13 años en el Cereso 3 de Ciudad Juárez y ahí se unió a la pandilla “Los Aztecas” y también se negó a dar los nombres y apodos de las personas que le ayudaron a cometer el multihomicidio, así lo explicó la agente del MP al dar a conocer al Tribunal de Control los datos de prueba reunidos hasta el momento contra los seis sospechosos.Durante la diligencia los acusados Martín Alberto Favila González y René Hernández se estaban quedando dormidos y el juez de Control les preguntó qué les sucedía, a lo que respondieron que fueron ingresados al Cereso 3 de Ciudad Juárez muy tarde y no habían probado alimento durante todo el día.A la audiencia acudieron familiares de los detenidos, algunos de ellos estuvieron llorando al ver a sus parientes enfundados en los uniformes grises.La mamá de Karina Rubí Pérez Valtierra señaló que su hija se separó de la familia desde que inició una relación sentimental con René Hernández porque ella le advirtió que se trataba de una persona peligrosa y no le permitió se acercara a ellos por temor.“Estoy desesperada, con miedo, no sé ni qué hacer”, expresó entre lágrimas la madre al referir que hacía unas horas había sido dada de alta del hospital tras sufrir una crisis al conocer que su hija estaba implicada en estos hechos.Además de esa diligencia, una segunda audiencia fue instruida a Irving Abdul Limas Martínez o Luis Fernando Limas Escapita alias “Ferny”; Diego Armando Jasso Rivera, “El Jasso” y Martín Alberto Favila González, “El Chori” para acusarlos de la posesión de un total de 15 dosis de mariguana.La fiscal a cargo de este caso indicó que ellos fueron detenidos el domingo pasado en las calles Del 57 y Pascual Orozco de la colonia Chaveña presuntamente en poder de la hierba verde así como tres armas de fuego, una calibre 9 milímetros, una larga y otra no especificada.Contra Irving Abdul Limas Martínez quien también se hace llamar Luis Fernando Limas Escapita también se llevó a cabo otra diligencia para formularle cargos por el crimen del agente ministerial Antonio Ortiz Espinoza y el intento de asesinato de otro agente estatal.Estos hechos sucedieron el pasado 3 de mayo en las avenidas Teófilo Borunda y De Las Torres.Por la noche se realizó otra diligencia en contra de Karina Rubí Pérez Valtierra al parecer para acusarla de otro asesinato.En el caso de la audiencia correspondiente al asesinato de las 11 víctimas de Pradera de los Oasis, la audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo lunes a las 12:00 horas.

