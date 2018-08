Ciudad Juárez— Las denuncias por presunta trata contra niñas, niños y adolescentes (NNA) de circuito en Ciudad Juárez aumentaron este año, revela un informe de la Fiscalía General del Estado (FGE).Sólo en el presente año se están investigando seis casos; el 2017 fueron interpuestas cinco denuncias, mientras que durante el 2016 fueron abiertas dos carpetas de investigación, establece el documento de la FGE.De los 13 asuntos que indaga el Ministerio Público adscrito al Distrito Zona Norte, sólo uno ha sido judicializado y éste corresponde al 2016, por lo que el índice de impunidad en estos casos es del 98 por ciento, establecen los datos oficiales de la representación social.El Colegio de la Frontera Norte específica en sus estudios que los “menores de circuito” son aquellos niños, niñas o adolescentes que residen en ciudades fronterizas y que cruzan la línea divisoria entre México-Estado Unidos de forma irregular, que son repatriados de este último país y enviados a Centros de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF) como ocurre con los menores migrantes no acompañados.La diferencia es que los “menores de circuito” no cruzan la frontera por razones de reunificación familiar o de estudio, sino porque son partícipes de actividades ilícitas al ser cooptados por las redes de tráfico de personas o los grupos de la delincuencia organizada que han encontrado en el tráfico humano un negocio altamente redituable.Algunos trafican migrantes como actividad económica, otros son forzados a realizar este cruce de personas, según los estudios.De acuerdo a los datos aportados por la FGE se establece que en cinco casos de presunta trata de NNA las víctimas tenían de 15 a 20 años; en cinco más las edades de los ofendidos era de los cero a los 10 años y dos las víctimas tenían de 10 a 15 años.En un caso la edad era indeterminada por ser varias las víctimas.Once víctimas eran mujeres, un varón y en un caso más las víctimas eran hombres y mujeres, sin precisar la cifra.Juárez, de acuerdo a los datos oficiales tiene el mayor número de denuncias, mientras que fronteras como Ojinaga no reporta víctimas del delito de trata.

