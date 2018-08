Vecinos llevan 45 días rogándole a la JMAS atienda su problema

La familia De la Cruz lleva un mes y medio pidiéndole a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que arregle su situación. Ya se cansaron de hablar a las oficinas decenas de veces y al menos han acudido una vez por semana desde entonces.“No podemos vivir en estas condiciones, mi número de reporte es 641115 y esto se está convirtiendo en algo insaluble. Nos dicen que van a mandar a personal a resolvernos pero no pasa nada, nadie viene”, dijo la Martha De La Cruz, quien radica en la calle Roma 5250, en la colonia Linda Vista.El problema se ha agudizado con las lluvias y los vecinos temen que el agua del drenaje se meta a sus casas.En esas mismas condiciones se encuentran al menos unas 12 familias del sector.El domingo pasado el esposo de Martha, hizo una zanja para conducir el agua sucia que sale por el registro.“Hemos tenido que ir y sólo es perder tiempo, cuando me atienden me dicen lo mismo, que van a canalizar mi queja, que van a mandar trabajadores y no pasa nada”, agrega la mujer.Al igual que este caso, existen al menos unas 30 historias similares, de acuerdo a las quejas de los usuarios de redes sociales en el muro oficial de Facebook de la JAMAS.En todos los casos la respuesta es similar: “Vamos a canalizar su caso para que acudan de inmediato”. Y no pasa nada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.