Ciudad Juárez— En medio de voces de ciudadanos inconformes, la comisión de Desarrollo Urbano empezó ayer a analizar un cambio de uso de suelo de área verde a habitación ecológica con una densidad de 40 viviendas por hectárea en la zona conocida como Valle del Sol.Los residentes del sector denunciaron que los problemas de falta de vialidades persisten, así como las inundaciones, los apagones y la deficiencia en el servicio de recolección de basura, por todo eso se manifestaron en contra de aprobar más fraccionamientos en la zona.Finalmente la reunión de la comisión se difirió y no se pudo ratificar el cambio de uso de suelo, porque de los tres regidores que integran la cartera, únicamente se quedó hasta el final el coordinador, José Ubaldo Solís.El predio en estudio tiene una superficie de 156 mil metros cuadrados, y se pretende construir un fraccionamiento con 350 viviendas.El terreno se ubica en la colindancia sur del bulevar Juan Pablo II, cerca de Paseo de Tres Cantos.A la reunión de la comisión acudieron varios vecinos de la zona conocida como Valle del Sol, quienes no están a favor de que se desarrolle más el sector sin solucionar los problemas actuales.“Están fraccionando casas más pequeñas, pero que realmente no cubren la infraestructura que necesitamos en el área, no estamos en contra de los desarrollos pero sí del desorden”, expuso Mónica Martínez Nila, residente del fraccionamiento Villa Solares.Dijo que el Municipio ha prometido obras, como por ejemplo un semáforo sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, a la altura de Plaza Sendero, lo cual se aprobó desde marzo y no se ha hecho nada.“Se sigue hablando de ese tema, que si ya está el recurso listo… ya dentro de poco… y vemos que realmente no es así, ahorita es lo que estamos tratando en esta sesión y lo que estamos sugiriendo es que exista la infraestructura y que no se quede nada a medias”, expuso Martínez.A su vez, la directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, aseguró que para autorizar el fraccionamiento, una vez que se apruebe el cambio de uso de suelo, la constructora debe contar con todas las factibilidades, no sólo de agua y drenaje, también de electricidad, como cualquier nuevo desarrollo.“Soy coincidente con ellos (los vecinos), de que cada vez hay que hacer mejor nuestra ciudad, es sólo que para hablar de este tema ponen ejemplos de administraciones anteriores en las que no fuimos ni parte”, mencionó.Agregó que sin tener elementos técnicos, a los residentes les preocupa que a futuro se vaya a generar un problema.“Porque ellos ya tienen un problema de alguien que hizo mal las cosas hacia atrás, pero pensar que no crezcamos, porque un día alguien se equivocó, creo que no puede ser una visión de ninguna administración”, comentó.Méndez explicó que en este caso, se pensó en la solución de movilidad, para ello se haría una inversión pública y privada de cinco millones de pesos, aproximadamente.“Estamos hablando de un cruce sobre la avenida Tres Cantos para poder conectar a Juan Pablo II de manera directa de sur a poniente, igualmente viniendo de oriente a poniente”, señaló.Agregó que también el Estado y Municipio van a realizar otros proyectos sobre el bulevar Juan Pablo II.