Se atomizan 'Los Aztecas': Fiscalía

Ciudad Juárez—Tras la división en la pandilla “Los Aztecas” emergieron nuevas células independientes de los dos cárteles de la droga que operan aquí y que pretenden organizar nuevos equipos para traficar drogas en las calles y otras actividades delictivas, confirmó el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava.Dijo que Felipe “N”, conocido como “El Roñas”, es emancipado de Los Aztecas, y uno de los que se tienen identificados como quienes pretenden levantar una estructura propia.Igual ocurre con René Hernández Chávez, detenido como presunto orquestador de la reciente masacre de 11 personas en Pradera de los Oasis, quien luego de formar parte de los Artistas Asesinos, dijo haber pretendido “formar su propio cártel”.El grupo Artistas Asesinos está identificado como el brazo armado del Cártel de Sinaloa; habría intentado aliarse a una de las facciones de la pandilla Los Aztecas identificada como “Vieja Guardia Azteca” pero finalmente tomó la determinación de independizarse, según información de la Fiscalía.De acuerdo con el fiscal, algunos de los personajes que figuran en los organigramas de identificación criminal no tienen una definición con algún grupo.Nava explicó que hubo una especie de estampida de delincuentes al conocerse la disociación en la pandilla “Los Aztecas”.Indicó que no hay claridad aún respecto a quien suplió en el mando a Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, asesinado el jueves pasado en el penal de Aquiles Serdán.Él estaba identificado como el segundo al mando de la Vieja Guardia Azteca, una de las facciones en que quedó constituida la pandilla al dividirse.Nava precisó que de acuerdo con información de análisis, los viejos aztecas habrían disminuido sus capacidades como estructura criminal.El funcionario aseguró no tener informes respecto a Alfredo Martínez Mendoza, “El Ferro”, que precisen que este es nuevo abanderado en una de las facciones de Los Aztecas, como ha trascendido de manera extraoficial.Tanto el apodado “El Roñas”, como “El Ferro” disputan el control de la venta de drogas a René Garza Santana “El 300”, encargado de la plaza por parte del grupo “La Línea”, de acuerdo con la información con que cuenta la Fiscalía.Históricamente “Los Aztecas” se empleaban como brazo ejecutor de La Línea para apoyar al Cártel de Juárez en sus actividades de trasiego de droga y en oponerse de forma férrea a las pandillas “Los Mexicles” y “Artistas Asesinos”, que defienden los intereses del Cártel de Sinaloa, según informes documentados en archivos de prensa.La hipótesis de Fiscalía sostiene que “La Línea” designó como nuevo líder a René Garza Santana, “El 300”, sin consultar a los viejos aztecas, lo cual trajo la fractura interna en la pandilla, ya que para “la vieja guardia” no se respetaron escalafones.Garza Santana se habría desvinculado de la pandilla azteca y conformó una nueva estructura llamada La Empresa, dicen reportes oficiales.La autoridad ministerial presume que las nuevas células que surgieron por esta disputa, que ha cobrado cientos de muertes de mayo a la fecha, no quisieron definirse para alguno de los dos grupos y han decidido actuar por su cuenta.

