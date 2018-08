Ciudad Juárez—Evidencia biológica, material y científica, ubica a seis de las ocho personas detenidas por la Policía Municipal en la escena donde el pasado viernes fueron encontrados 11 cuerpos dentro de una vivienda de la calle Egipto 1201 en el fraccionamiento Pradera de los Oasis, informó Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.El funcionario dijo que hay tres personas ya identificadas que también participaron en esa masacre y que son buscados en calidad de prófugos.Nava confirmó que la crueldad con que fueron ejecutadas las 11 víctimas, todos ellos de edades que fluctúan en los 20 años, se ejerció en el móvil de una venganza por el homicidio del hijo de quien premeditó el multihomicidio, René H. Ch., uno de los seis que ayer ingresaron al Cereso a disposición de un juez para iniciar el proceso penal.Los otro cinco consignados son: Karina Rubí, P.V. de 22 años, pareja sentimental de René; Daniel Q. C. de 36; Irving Abdul de 22; Martín Alberto F.G, de 45 y Diego Armando J.R. de 32 años.Otras dos mujeres detenidas en el mismo grupo, identificadas como testiga protegida y Leslie Yeraldin B. C. quedaron en libertad luego de que no intervinieron en los homicidios, según se estableció.Nava dijo que una de estas dos últimas habría dado la ubicación de la casa donde después se cometió el crimen, pero ella fue coaccionada por René, el autor material e intelectual de los 11 homicidios, quien la amenazó de muerte si no lo hacía.Los investigadores encontraron una conexión este este evento y los dos cuerpos localizados el pasado sábado al interior de la cajuela de un vehículo en el fraccionamiento Horizontes del Sur.Jorge Nava confirmó que se trataba de los cuerpos de quienes habrían participado en el homicidio del hijo de René H. Ch., al cual descuartizaron.De acuerdo con un comunicado de la Policía municipal, los “encajuelados” eran Meibi Oyuki y César Amador Estupiñán Ibarra, quienes el pasado 28 de mayo participaron en el asesinato de Jonathan René Hernández Pérez alias “El Titis”, cuya muerte fue vengada por su padre con la muerte de las 11 personas.El fiscal de la Zona precisó que oficialmente no todas las víctimas estaban ligadas a los Artistas Asesinos, y sólo en dos de ellas se encontraron tatuajes que los hacían afines a esa pandilla.Agregó que en el lugar se encontraron evidencias biológicas y materiales que involucran a los seis detenidos en el mutihomicidio. Otras pruebas científicas están siendo procesadas, dijo.Nava confirmó que uno de los detenidos, a quien la Policía Municipal identificó como, Irving Abdul L. M., contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de un agente ministerial, en hechos ocurridos el pasado mes de mayo sobre la avenida Francisco Villarreal Torres.• René H. Ch.• Karina Rubí P.V.• Daniel Q. C.• Irving Abdul• Martín Alberto F.G• Diego Armando J.R.• Testiga protegida• Leslie Yeraldín B. C• Meibi Oyuki Santella• César Amador Estupiñán Ibarra• Miriam Janeth López• Marisol Terrones Meléndez• Julia Beatriz Nevárez Martínez• Cristian Iván Hernández Ontiveros• Víctor Arturo Soto Calderón• Glen Edgar Gómez• Carlos Iván Torres Sotelo• Christopher Daniel Jáuregui Escobedo• Christian López Reyes• Manuel Esteban Zamora Ávila• Ricardo Hernández CardielLas personas encontradas en la vivienda de la calle Egipto el viernes 3 de agosto fueron estranguladas y se identificaron oficialmente como:Miriam Janeth López (18 años), Marisol Terrones Meléndez (22), Julia Beatriz Nevárez Martínez (20), Cristian Iván Hernández Ontiveros (19), Víctor Arturo Soto Calderón (18), Glen Edgar Gómez (21), Carlos Iván Torres Sotelo (21) Christopher Daniel Jáuregui Escobedo (19), Christian López Reyes (21), Manuel Esteban Zamora Ávila (28) y Ricardo Hernández Cardiel (23).

