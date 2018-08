Se hace pasar por integrante de célula criminal para extorsionar

Ciudad Juárez.- Empleados y dueños de farmacias, ferreterías, florerías, y hasta hoteles, entre otros giros, se han dejado sorprender por un embaucador que se hace pasar como miembro de distintos grupos conocidos del crimen y les exige “lo que tengan en caja” como parte de un pacto para iniciar el cobro de piso, extorsión que nunca se concreta.La Fiscalía ya recibió varias denuncias a este respecto y se trabaja en la búsqueda de esta persona, confirmó el fiscal, Jorge Nava López.El funcionario consideró esta práctica como una nueva forma de obtener dinero fácil por el estafador, quien sólo tima a los comerciantes porque no pertenece a ninguna célula criminal organizada, dijo.Comentó que quienes han caído en la argucia de este sujeto es porque se intimidan ante la sorpresa.De acuerdo con las denuncias, el tipo llega y dice que es enviado de un cártel de drogas y encargado de la zona, que será el responsable de recoger la cuota de ese momento en adelante.“Cuanto me puedes dar ahorita”, es como luego de la intimidación los engatusa, según comento Nava López.Dijo que varios empresarios le han entregado sumas que van de los mil 500 a los 3 mil pesos, en ese momento, pero aunque queda de regresar al mes siguiente, ya no lo hace.El defraudador va de negocio en negocio con esta nueva modalidad activa, por lo que es necesario lo denuncien inmediatamente para lograr capturarlo, mencionó el fiscal.Nava dijo que otras de las formas de extorsión que se siguen denunciando son las de llamadas telefónicas.Dijo que se ha identificado que los falsos secuestros y amenazas de ‘levantón’ vienen de las cárceles de Acatitla, Estado de México, y de Tamaulipas.Informó que la Fiscalía Zona Centro ha ejecutado nueve órdenes de aprehensión este año contra internos de esas penitenciarías y secuaces que les ayudan a cobrar en bancos el dinero de las extorsiones.Según se conoció hay nuevos casos en que extorsionan a personas que pierden su visa láser, donde con engaños les hacen creer que ellos las tienen y a través de actuaciones telefónicas llevan a los interesados a depositar hasta 3 mil pesos para regresarlas, en todo un montaje falso.

comentarios

