Con energía solar le gana a la CFE

Ciudad Juárez— Los paneles solares son una opción para el ahorro de hasta el 40 por ciento del gasto económico en los negocios y hogares.El último recibo que pagó Alfredo de la Reza fue de 22 mil pesos, hace aproximadamente cinco años, recordó.Como pocos colonos que viven en la colonia Guadalajara Derecha, ubicada al norponiente de la ciudad, cuenta con un sistema de paneles solares que le ha permitido reducir los costos de las tarifas del suministro de energía eléctrica.“A mí me salió caro porque fui de los primeros, pero ahora hay más oportunidades y compañías que se están surtiendo; ahora la gente tiene más oportunidad para que pueda hacerlo”, comentó Alfredo.El sistema de paneles que obtuvo el dueño del negocio tiene 25 años de vida y cuenta con 24 paneles que pesan seis kilogramos, y tuvo un costo de 750 dólares por cada pieza.Los paneles solares son un sistema independiente que se agrega a los interruptores de la energía eléctrica que distribuye el suministro. El medidor da vuelta en ambos lados cuando está abasteciendo su establecimiento, explicó Alfredo.Si por algún motivo se necesita más energía, entonces, sólo se toma el suministro necesario de energía eléctrica y, es ahí como se reduce el consumo de esa fuente y también el costo del recibo de energía eléctrica, comentó Alfredo.“Estamos hablando de 25 años de vida de los paneles para generar producción que no le vas a pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”,comentó el entrevistado.En su establecimiento cuenta con 8 refrigeradores de tamaño grande, un sistema de refrigeración, más varios electrodomésticos que utiliza en su casa.Con los paneles solares cambia la tarifa de la comisión, aproximadamente, el dueño del negocio paga un peso por cada kilowatt hora, así que, gracias a este sistema, en las temporadas que más energía necesita, el comerciante no tiene problemas por la falta de energía, ni se preocupa por pagar costos elevados en su recibo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.