Ciudad Juárez— Mario Dena, subsecretario de Gobierno estatal, comentó, sin definir un día exacto, que en el transcurso de este mes será definido quién quedará como el nuevo titular en la Dirección de Transporte, dependencia que está acéfala desde mayo.A decir del funcionario, se requirió que personas especializadas en el tema de transporte colaboraran con opiniones respecto a los participantes que con ciertos conocimientos requeridos en el área atendieron la convocatoria realizada por el Estado para aspirar a obtener dicho puesto. Sin embargo, no fue específico en los nombres de los evaluadores.“Son funcionarios de Gobierno que se juntaron, que están relacionados al tema, y que se quiere hacer un consenso entre todos”. dijoAclaró que estas personas no pueden votar por quién quedaría en el cargo, “son opiniones para tomar la mejor decisión. La responsabilidad directa es del director de Transporte”, comentó el funcionario.Por otro lado, Dena dijo que el puesto ya se está definiendo únicamente entre dos participantes, de los siete que se consideraron al principio de la selección. No obstante, tampoco fue específico con el nombre ni el currículum de los mismos.“Ha habido bastantes avances. Cada día vamos definiendo más algunas actividades que necesitamos cubrir para que las personas finalistas estén dispuestas de su lado, y el de nosotros, para tomar una decisión final como lo había anunciado”, mencionó el subsecretario.Este día son exactamente tres meses los que Transporte ha permanecido sin un dirigente establecido de manera formal. Quien ha estado ocupándose de la dirección es el arquitecto Mario Echánove, mismo que ha recibido buenos comentarios de su trabajo por parte de algunos concesionarios.No obstante, está en constante movimiento de esta frontera hacia la ciudad de Chihuahua, donde ocupa otro puesto, lo que a su vez ha despertado una serie de inconformidades.

