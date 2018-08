Ciudad Juárez— Más de una docena de agentes entre investigadores, forenses, perfiladores criminales y ministerios públicos de la Fiscalía Zona Norte, se esforzaban ayer por encontrar evidencias para poder ubicar en la escena de la masacre del pasado jueves a los ocho detenidos por la Policía Municipal.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía Zona Norte, dijo que hasta ayer los ocho detenidos por la Policía Municipal sólo estaban acusados por narcomenudeo, por el cual fueron puestos a disposición ante esa representación social. En un comunicado la SSPM los señaló el lunes como responsables del multihomicidio de Praderas de los Oasis.René H. C., de 45 años, Karina P. V. de 22, Rosa V. A. de 20, Daniel Q. C. de 36, Leslie B. C. de 20, Diego Armando J. R. de 32, Irving L. M. de 23 y Martín Alberto F. G. de 45, fueron arrestados el pasado domingo por agentes municipales y señalados como los responsables del homicidio de 11 personas ocurrido la noche del jueves en el interior de un domicilio de la calle Oasis de Egipto.El vocero de la dependencia ministerial comentó que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al consignarlos, no aportó elementos que incriminen a los ocho detenidos con los homicidios, como lo hizo saber públicamente.Indicó que se trabaja en la investigación para encontrar una posible relación en el caso, por lo que se dispuso del equipo de la Fiscalía que buscaba hasta ayer alguna relación que los implicara con el multihomicidio.Dijo que el término legal para acreditarles más delitos a estas personas vence hoy.Comentó que los ocho detenidos se encontraban hasta ayer en los separos de la Fiscalía Zona Norte.La permanencia en ese lugar del total de implicados en la investigación puso en duda la versión de que uno de los detenidos, identificado como, Irving L.M., contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de un agente de la Agencia Estatal de Investigación, como lo informó la SSPM en un comunicado.Lo anterior toda vez que cuando existe una orden de aprehensión los detenidos son puestos a disposición de un juez inmediatamente de que son puestos a disposición de la Fiscalía, según se informó.

