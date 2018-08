Falta de nomenclatura afecta a grupos de rescate

Ciudad Juárez— El déficit de nomenclatura en la ciudad ha provocado que rescatistas de los sistemas de emergencia deban aprenderse hasta 20 calles diarias de la cartografía.Tal es el caso de Rescate Municipal, pues a pesar de que la tecnología les permite llegar a algunos destinos con mayor facilidad, ésta no indica dónde hay barrancos y voladeros donde sea necesaria una desviación, explicó el capitán II del departamento, Adrián Ramírez.“A los muchachos se les da entrenamiento de que se memoricen las calles, obviamente no se van a aprender todas pero ya van a saber en qué colonia está esa calle, entonces automáticamente si no hay nomenclatura, ya sabemos que en la segunda o tercera calle puede haber un letrero de crucero y de ahí partimos”, expresó.“Sí afecta, por eso nosotros nos preparamos para eso”, indicó Ramírez, y expuso que el tiempo estándar de llegada para atender a un paciente es de 7 a 15 minutos, dependiendo la emergencia, y que la falta de señalamientos los ha retrasado en zonas más accidentadas debido a que de un extremo a otro cambia el nombre de la calle o de terracería pasan a ser barrancos y ya no se puede ingresar.Por falta de un proyecto que debería entregar la Dirección de Desarrollo Urbano, en el municipio está detenida la aplicación de poco más de 3 millones de pesos destinados a la creación y colocación de placas de nomenclatura por la ciudad.Seidy Medina Galván, regidora y coordinadora de la comisión edilicia de Nomenclatura y Monumentos, dio a conocer que aunque dicho presupuesto para este 2018 ya fue aprobado, se desconoce el número de placas, así como las calles donde se habrán de colocar, pues únicamente se sabe que se harán 27 placas grandes para cruceros.“Hasta el momento Desarrollo Urbano no nos ha entregado ya el reporte final, nosotros se lo hemos venido solicitando, hasta ahorita nos dicen que todavía están en la revisión de cuáles van a ser las vialidades y el tema de licitación por parte de Oficialía Mayor”, dijo.La regidora explicó que es Comisión de Nomenclatura y Anuncios, la que se encarga del mantenimiento de estas placas en la ciudad, así como de ejercer sanciones en casos como, por ejemplo, cuando al pintar el domicilio también tapan la nomenclatura, aunque las multas dependen por el tipo de daño que se haya ocasionado.Medina también expuso que en el 2017 se aprobó un presupuesto de 1 millón 400 mil pesos, con los que se colocaron 5 mil nomenclaturas, y destacó que la administración pasada realizó un programa importante de dotación de placas de nomenclatura en el Valle de Juárez.

