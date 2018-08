Ciudad Juárez— Ignacio Castro, titular de Gobernación, reconoció que hubo falta de comunicación entre los organismos que realizaron operativos sorpresa en 23 bares durante el fin de semana, lo que provocó que trabajadores de los centros nocturnos que fueron clausurados en primera instancia, perdieran días de trabajo a pesar de que ya habían pagado las multas.El funcionario comentó que todo se trató de un error cometido a causa de que, una vez pagadas las sanciones de los bares, el personal de la Oficina de Gobernación en Juárez dio apertura a los mismos pero sin informar al personal de Chihuahua, que al no verse enterado de que los pagos habían sido cumplidos, procedió de nueva cuenta al cierre de los establecimientos.“La responsabilidad de la Oficina de Gobernación Juárez, una vez que se cubre (el pago de la multa), se procede a la apertura (de los bares clausurados). El personal de Chihuahua no sabía eso (que ya habían sido pagadas). Entonces ellos los vieron abiertos y volvieron a cerrarlos”, dijo Castro.Los sitios que fueron clausurados son el bar Chess, Bar Don Felix, El Rinconcito, El Sinaloense, Nuevo Gavilán, La escondida y El Papagallo, según información obtenida a través de Julio Castañeda, vocero de la Comisión Estatal de Seguridad.A su vez Mario Dena, subsecretario de Gobierno, mencionó que no habrá ninguna clase de compensación a los trabajadores de los bares por los días laborales perdidos, ya que éstos aceptaron que cometieron faltas que los llevaron a recibir la sanción.“La mejor manera de que no se les cierre y no se les sancione, es que estén perfectamente en regla. Que nos ayuden a asegurar que cuentan con sus permisos (…) No hubo compensación. Ellos reconocieron la falta y aceptaron la sanción. Platicamos con ellos personalmente, y aceptaron el compromiso de regularizarse”, finalizó Dena.

