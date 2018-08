Ciudad Juárez— La diputada panista Laura Marín, que impulsa la iniciativa de modificación a la Ley de Transporte en el Congreso del Estado, mencionó que ya no habrá más diálogo con los concesionarios inconformes debido a que, refirió, buscan cualquier excusa para no colaborar.La blanquiazul dijo lo anterior luego de que se canceló ayer de nueva cuenta una reunión pactada entre diputados y transportistas en el Congreso estatal. En la misma se discutirían las inconformidades que los quejosos tienen en contra de las reformas a dicho documento.“La reunión no se llevó acabo. Les volví a insistir que si ya estábamos ahí hiciéramos el análisis del anteproyecto, dijeron que no, negativo. Les di las gracias por su asistencia, y terminamos”, expresó.Sobre si volverá a invitar a los concesionarios a un diálogo, comentó Marín “no, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo legislativo. El paso siguiente es citar a la comisión para la aprobación de este anteproyecto”.“No creo que tengamos mayores problemas con los diputados, puesto que este anteproyecto fue trabajado en la comisión con la asesoría de los mismos. Así es de que la citas de las comisiones las haré esta semana para trabajarlo en la próxima”, agregó la diputada.Los concesionarios, indicó a su vez Jorge Martínez, secretario general de taxistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tienen toda la disposición de colaborar en la discusión de la ley pero no están de acuerdo en las formas en que la diputada los ha convocado.“A mí nunca me han convocado para nada. Yo soy el representante de los taxistas en Ciudad Juárez. Ella con la envestidura que tiene, pues tiene que hacernos la invitación formal. Es una diputada, no puede hacer una invitación por las redes sociales. No es válido. Nosotros estamos en la mayor disposición de discutir los artículos y todo, pero todo tiene que hacerse con el protocolo”, comentó Martínez.“Qué afán de la licenciada de meter la ley. No se pueden platicar ciento y tanto artículos en un día. ¿Por qué tanto apuro? Si nosotros somos los concesionarios, aquí vamos a estar, es nuestro patrimonio. Si viene otra legislatura nos sentamos y platicamos. La ley no es un juego. Está tratando la ley de un Estado”, agregó el secretario de la CTM.Entre las inconformidades comentadas por el secretario de la CTM están la de la reducción de la vigencia en las concesiones, de 15 a 10 años. Además, la imposición que indica que la edad mínima de los choferes deberá ser de 25 años, y el señalamiento que menciona que no se podrán heredar las concesiones a familiares en caso de fallecimiento.La iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Transporte fue propuesta el día 23 de marzo de 2017, durante la sesión número 54 ordinaria del segundo período ordinario de la sexagésima quinta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio constitucional.