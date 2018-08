Exigen a AMLO abrogar Ley de Seguridad Interior

Ciudad Juárez— Ciudadanos exigieron la abrogación de la Ley de Seguridad Interior con el argumento de que representa un peligro actual para la población civil y latente para el propio gobierno, además la presencia de militares en las calles elevaron los índices de delitos como homicidio, secuestro, extorsión y otros.Desde temprano, miembros del Movimiento Contra la Militarización Ciudad Juárez se apostaron en el exterior del Centro Cultural Universitario (CCU) para exigir la apertura de una mesa de discusión del tema, situación que se materializó.En un comunicado, la agrupación explica que se abrió la discusión como protesta y denuncia frente a la metodología, el marco conceptual y las temáticas de la convocatoria del Foro Escucha Ciudad Juárez, por la Pacificación y Reconciliación Nacional.Se mostraron en desacuerdo con que se hable de afrontar el problema de la violencia y la seguridad en el marco del paradigma que siguió el plan de Todos Somos Juárez, impulsado por el expresidente Felipe Calderón.Ya dentro de la Mesa 6 Alejandro Madrazo, profesor de Derecho en Aguascalientes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que ha seguido el proceso de militarización del país con preocupación desde el 2009, desde la primera vez que se propuso la Ley de Seguridad Interior.“Hay que abrogarla, no reformarla, no ajustarla, no perfeccionarla, no declarar inconstitucional el artículo más aberrante, hay que abrogarla de ‘pe a pa’ por dos razones, porque es no sólo inconstitucional, sino que además se creó específicamente para burlar y darle la vuelta a la Constitución”, declaró.Dijo que el objetivo de esa reglamentación es crear un régimen paralelo por fuera de la Constitución, que es uno de militarización de la seguridad pública y se esconde llamándola seguridad interior.En el CIDE, continuó, llevan años buscando y estudiando datos con relación a la epidemia de homicidios que se vive en México, la que tiene muchas causas, pero una de las principales es el despliegue masivo del Ejército en tareas de seguridad pública.“Cada enfrentamiento en el que participa el Ejército en tareas de seguridad pública en el país produce en un plazo de tres meses un incremento del 9 por ciento en la tasa de homicidios. La militarización no funciona”, expuso.Consideró que esa Ley se tiene que abrogar y Morena tiene ahora la mayoría en el Congreso para hacerlo y no tiene excusa para mantenerla porque es un peligro latente para el Gobierno y uno actual para la ciudadanía.“La militarización ha traído más violencia… la Ley de Seguridad Interior es el obstáculo más burdo para la pacificación del país”, aseguró.Antonio Muñoz, otro participante, mencionó que la Ley de Seguridad Interior se debe abrogar porque hace fuerte a los más fuertes.Indicó que regulariza la violencia contra la población, no sólo en sus derechos humanos, sino su vida cotidiana con las reformas estructurales que establecen lo que es absolutamente necesario y no permite soñar otras opciones.“No podemos pasar la página sin que haya responsable, castigo o reparación a las víctimas ni permitir esa clausura del pensamiento de la otra parte del Estado que es el pueblo, donde radica la soberanía… ninguna guerra se puede hacer contra el pueblo en nombre del pueblo”, declaró.Jesús Zamarrón, militante y fundador de Morena, se dirigió a los diputados que obtuvieron el “carro completo” en Juárez, con mayoría legislativa federal y estatal, para que pongan atención a los temas que se manejan en el foro.“Tenemos las armas legales para darle atrás a esta criminal Ley”, dijo.También se dirigió al pueblo de México y al “combativo” de Juárez para que los legisladores tengan fuerza para “borrar” las leyes secundarias que han agredido el bienestar del país.Otros asistentes expusieron que la presencia de militares y de policías federales, aunque también de estatales y municipales, hicieron crecer los fenómenos del feminicidio y de desaparición de mujeres desde el 2008.Para acotar la violencia contra las mujeres, dijeron, es necesario abrogar la Ley de Seguridad Interior y sacar a los militares de las calles.