Funcionarios bloquean justicia, concluyen en mesas

Ciudad Juárez— Las principales problemáticas que enfrentan los ciudadanos para acceder a la justicia están relacionadas con el mal desempeño de los servidores públicos locales y estatales, según las primeras conclusiones de la mesa de trabajo que abordó el tema de seguridad y justicia.En esta mesa fueron registrados 120 participantes y sólo un tercio tuvo la oportunidad de hacer uso de la palabra, ya que únicamente se abrió el diálogo por tres horas durante el “Foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional”.“Sólo 48 de las personas tuvieron la oportunidad de hablar, el tiempo de tres horas fue muy corto e insuficiente; las y los juarenses tienen la necesidad de ser escuchados, de que se sepan los problemas que día a día han vivido todos estos años”, dijo Dreydé Bazán, catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.Explicó que los temas recurrentes de las 48 personas fue la necesidad urgente de atender la violencia de género y la familiar, así como el asignar un mayor presupuesto para la capacitación y certificación de los policías.Otro asunto tuvo que ver con la atención de las víctimas del delito.Algunos manifestaron que el Centro de Justicia para la Mujer no cumple con la función para la que fue creado, por lo que se hace necesaria la revisión de los objetivos. Se abordó el tema de la desmilitarización y el punto más controversial fue la despenalización de las drogas.“Lo que observamos es que la población está muy dividida, hay quienes están a favor de que se despenalicen las drogas, no sólo la mariguana sino otras drogas y hay quienes creen que no es la solución; además piden reforzar a las policías con salarios elevados que les permita ejercer de una manera digna su labor con el equipo suficiente y la capacitación”, agregó la catedrática.Algunos de estos puntos fueron escuchados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que estuvieron presentes al menos la primera hora de desarrollo de los diálogos.También fue abordado el tema de la corrupción en forma insistente y la impunidad que prevalece en este y muchos otros delitos.Por sobrecupo fueron divididas las mesas de trabajo para abordar los temas de Víctimas, Garantías de No Repetición y Mecanismos de Reparación, así como Seguridad y Justicia, Prevención, Cohesión Comunitaria y Reconstrucción Nacional.La trabajadora social y catedrática universitaria Adriana Osorio, quien moderó la mesa de Prevención, dijo que los temas abordados fueron la corrupción, el narcotráfico, los índices de inseguridad y los factores que influyen con la violencia que, de acuerdo con los participantes en el foro, tienen que ver con la corrupción, la falta de gobernabilidad, la falta de participación de la ciudadanía y las instituciones que están en un estado prácticamente fallido.Las propuestas en el tema de cohesión comunitaria fueron la participación de una sociedad más incluyente.“Tuvimos una participación importante con propuestas puntuales que se van a integrar en la mesa plenaria. Las víctimas mencionan que se dé atención cabal a los niños, se modifiquen las largas jornadas de trabajo y que se atienda el problema de la falta de guarderías”, agregó.Dentro de la pacificación y construcción de la paz hubo propuestas que van desde crear comités y organismos que vigilen las condiciones de la violencia, identificar las causas reales y no criminalizar a las personas como consumidores de drogas al señalarlas como las que generan la violencia, mencionó.Hubo una puntualización de hacer una investigación sobre cuáles delitos o cuáles penas son susceptibles a disminuirse, para no revictimizar a las víctimas.Las conclusiones se harán llegar al próximo secretario de Seguridad Pública Arturo Durazo, quien será el responsable de articular todas las propuestas recabadas desde ayer hasta el próximo 24 de agosto para realizar a partir de entonces el proyecto de reconstrucción nacional.

