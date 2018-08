Ciudad Juárez—Las víctimas al centro, fue el lema. Los primeros minutos la realidad fue otra: frente al futuro presidente de México estaban en primera fila invitados especiales y funcionarios de actuales y futuros gobiernos.Atrás, las víctimas. Acostumbradas a cargar sus fotos, mantas y pancartas, el trato al principio fue el de siempre.Tras gritos de justicia y un par de intentos por acercarse al presidium, el llamado fue uno: levantarse para dejar que las víctimas se sentaran frente a quién como otros antes, promete ser un presidente cercano. Fue Alfonso Durazo el que dio la sugerencia, sentida más como orden para quienes abarrotaron las primeras filas del Gracia Pasquel.El presidium estaba formado por Javier González Mocken, Loretta Ortiz, Alfonso Murguía, Guadalupe Torres Campo, Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador, Javier Corral, Armando Cabada, Luis Raúl González Pérez y Juan Carlos Loera de la Rosa.Frente a ellos, en las primeras filas, estaban sus cercanos, quienes una y otra vez les escuchan, aconsejan, aplauden... Alejandro Encinas, Alejandro Gertz Manero, Gustavo Madero, Ricardo Duarte, Emma Saldaña, Alba Cardona, José Luis Armendáriz, Luis Alberto Fierro, Eunice Rendón, Clara Torres tomaban los asientos de invitados de honor.Cualquier integrante de un grupo vulnerable tuvo que esperar a que les cedieran el asiento.“Eso habla de la poca sensibilidad de algunos. Si supieran de qué se trata, no sería necesario recordarles que esto se hizo justamente como dice el nombre, para escuchar a las víctimas. Los más, vinieron para la foto”, sentenciaba afuera del teatro un integrante del equipo organizador.Inconforme, contaba que no todos quienes se han acercado a López Obrador luego del triunfo electoral entienden de qué va eso de escuchar a quienes no tiene voz.Hubo además la necesidad de que, a gritos, hicieran sus demandas una vez más las madres de mujeres desaparecidas en la frontera.En un movimiento que fue permitido de nuevo por Durazo, subieron las víctimas al presidium para ver de frente a frente a las autoridades. Las mismas que una y otra vez les han dado la vuelta.A Javier Corral, por ejemplo, le hicieron firmar una hoja donde se comprometía a que ayer mismo daría un momento para atender a la familia de Esmeralda Castillo, desaparecida desde 2009.El cuaderno, lleno de contactos y evidencia recabada por la familia de Esmeralda, tiene ahora un nuevo elemento, la firma de un gobernador debajo de las palabras Reunión hoy, de puño y letra de Corral.A pesar de los miles de ojos (700 personas mínimo calculan en el equipo de López Obrador) que fueron testigos del acuerdo, Martha y José Luis, padres de Esmeralda, se quedaron esperando el encuentro con Corral... como desde hace año y medio que le buscan.***No fue el de ayer el escenario del gobernador. No era el protagonista, ni se llevó las palmas, tampoco fue momento de recibir ni de entregar condecoraciones.Abucheado primero, luego interrumpido en su discurso y cuestionado hasta el cansancio por las víctimas, Corral Jurado optó por recargarse en el respaldo de la silla puesta a lado de López Obrador.Echado para atrás, obligado por la posición de respaldo, ahora no usó los lentes que utiliza siempre antes de dar un discurso. Tampoco pudo concentrarse, como suele hacer, en la lectura de sus propias palabras.Ahora escuchaba uno a uno a los futuros funcionarios federales, los que ocuparán los puestos de los que ahora están enfrentados a él, con una caravana y varias descalificaciones de por medio. El acto de rebeldía del gobernador consistió en que en varias ocasiones no se unió a los aplausos que rompían el discurso del hoy ya declarado presidente electo.Con las manos en la mandíbula, Corral aguantó la hora que duró el protocolo. Posteriormente, la retirada en una camioneta y no más, ni él ni López Obrador tenían agendado volver al foro para conocer las conclusiones de cada una de las mesas.***Luego de más de cuatro horas de trabajo, víctimas, migrantes, indígenas, mujeres, terminaron la jornada. La esperanza es que, por fin, puedan dar solución a sus históricas demandas.La diferencia sea, tal vez, el trato y el acceso a quienes pondrán en marcha el prometido cambio. Ninguno de los futuros funcionarios tenía seguridad, caminaban todos entre los participantes, sin más compañía que sus respectivos asesores.El más participativo con las víctimas fue Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la mesa de garantías de no repetición se dedicó a escuchar, caso por caso, algunas de las historias más emblemáticas de la frontera.Hacia el final, sandwiches y pizzas calmaron el hambre de los participantes.El tema fue luego no el trabajo pendiente, sino dónde habían quedado los autos dejados en los alrededores de la universidad, cuyo estacionamiento no dio para estudiantes y asistentes al primer foro de AMLO, el enésimo con el objetivo de acabar con la violencia en Ciudad Juárez.