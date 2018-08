Vinculan a 'La Madrina' por otro homicidio

Ciudad Juárez— Flor Cazarín González “La Madrina” fue vinculada ayer a proceso penal por un homicidio ocurrido en julio del 2016 y su hijo Roberto Rodríguez Cazarín “El Acro” quedó exonerado por ese mismo crimen al no acreditarse que hubiera participado, sin embargo, él no será excarcelado porque enfrenta otra causa penal.Además, ninguno de los dos fue vinculado a proceso penal por el ilícito de robo de vehículo, aunque la Fiscalía de Género estableció que ese fue el móvil del asesinato de la víctima Carlota Muñoz Durán.El hermano de Muñoz señaló que a Carlota sí le fue robada una camioneta Oldsmobile 2011 y cree que ambos detenidos podrían ser los responsables del crimen de ella.Carlota Muñoz tenía 49 años de edad y era costurera, la última vez que fue vista con vida por sus familiares fue el 9 de julio del 2016.“La encontré ‘inflada’, yo entré a la casa rompí una cadena del barandal porque no sabíamos nada de ella… nosotros creemos que ellos fueron, pero la verdad no la vimos (a La Madrina), no tengo las pruebas para decir que ellos fueron. La última vez que la vi con vida fue el 9 de julio”, expuso el hermano de la víctima al concluir la audiencia instruida a Flor y Roberto.La víctima fue privada de la vida entre las 08:00 a las 14:00 horas del 11 de julio en el interior de su casa en la calle Desierto de Catar número 1213-2 del fraccionamiento Parajes de Oriente. Primero fue drogada al parecer con Clonazepam presuntamente por “La Madrina” quien después la apuñaló en 91 ocasiones.La víctima sufrió 18 heridas cortantes y 73 punzocortantes, se desangró debido a las heridas que recibió en el tórax. El médico legista que practicó la necrocirugía al cuerpo de Carlos Muñoz determinó que tenía de tres a cuatro días de haber muerto, tomando como referencia la hora y fecha de la necrocirugía que fue realizada a las 14:00 horas del 14 de julio.Ayer después de escuchar los datos de prueba presentados por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género, el juez de Control Antonio Coss Araujo le dio valor a la declaración de dos testigos de identidad protegida —a uno de ellos se le dio un criterio de oportunidad en otra causa penal instruida a “La Madrina” y a El Acro” por el crimen de Griselda Mojarro Delgado— quienes señalaron tener conocimiento de que Flor Cazarín drogó a Carlota para robarle una camioneta y otros bienes muebles y después la mató utilizando un cuchillo.Uno de esos testigos también reveló que él se encuentra encarcelado desde hace un año como responsable del homicidio de un taxista pero afirmó que la persona que cometió ese crimen es “La Madrina”.Indicó una serie de hechos delictivos presuntamente efectuados por Cazarín González y especificó que ella buscaba a viejitos para “chingárselos y después los mataba”.Al parecer el vehículo de Carlota Muñoz Durán se trató de vender unas horas después del homicidio en el estacionamiento de la tienda Home Depot sucursal Henequén y los investigadores solicitaron el video de seguridad.Sin embargo, el juez dijo que el MP no acreditó que se hubiera cometido el robo del vehículo, el cual fue recuperado, y tampoco de los otros bienes muebles. Por lo que dictó auto de libertad respecto a este ilícito a favor de “La Madrina” y del hijo.

