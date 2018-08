Ciudad Juárez— Los 11 centros de diversión que fueron clausurados el pasado jueves y viernes reabrirán en los próximos días, confirmó el presidente de la Asociación Chihuahuense de Centros de Diversión, Sergio Arturo Salgado.Comentó que ayer se reunió con Ignacio Castro, titular de la oficina de Gobernación en Juárez y con Mario Dena, subsecretario de Gobierno, para tratar los temas sobre las sanciones administrativas, el monto de las sanciones y las afectaciones a los trabajadores y sus familias.Los establecimientos clausurados el pasado jueves fueron El Nuevo Sinaloa, el salón de baile Chess, Don Félix, El Rinconcito y Los Gavilanes.El viernes pasado cerraron el centro nocturno Las Cubanitas, El Antifaz, El Papagayo y La Escondida. Aún está pendiente por resolver la situación de El Nacional, porque se desconoce si el centro nocturno podrá abrir otra vez, comentó Salgado.A los establecimientos clausurados el jueves, ya se les dio la apertura por parte de Gobernación. Ayer por la noche regresaron las autoridades de Chihuahua para quitar los sellos, comentó Salgado.Agregó que ya habían pagado el costo de la multas aplicadas a los negocios que fueron cerrados, pero como ya cubrieron los costos desde el pasado viernes no les generará otro gasto y podrán laborar nuevamente.La sanción administrativa por la cual se clausuraron esos centros fue por abrir fuera de los horarios permitidos y porque había una menor en un establecimiento.El pasado lunes, los miembros de los negocios expresaron que era una persecución ilegal por parte de Gobernación en contra de ellos.Ya tenían previsto que si no se solucionaba esa situación se plantarían en la oficina de Gobernación y realizarían el cierre de los puentes.Sin embargo, Salgado afirmó que no tendrán ninguna manifestación y que todo se arreglará de manera pacífica.El representante de los centros de diversión agregó que todavía desconoce el monto económico de las multas por la clausura de los bares, porque aún está en pláticas con los representantes de la oficina de esa dependencia.

