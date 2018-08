Piden a madres paciencia

Ciudad Juárez— Frente a las madres de mujeres de-saparecidas y asesinadas que mantuvieron sus reclamos de justicia y exigieron la revisión a las carpetas de investigación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y elegida por Andrés Manuel López Obrador como próxima secretaria de Gobernación, les pidió tiempo y paciencia.“Miren, todo mundo cree que nosotros somos gobierno, nosotros no tenemos los recursos, no hemos llegado a Gobierno, es más, hasta mañana (miércoles) va a ser declarado electo nuestro futuro presidente. Ahorita nosotros no somos nada”, dijo la abogada a Paula Flores, madre de Sagrario González Flores, asesinada en abril de 1998.“Pero lo va a ser, va a ser secretaria de Gobernación”, dijo Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), quien acompañaba a varias mujeres.Paula y otras madres urgieron un trato directo con quienes encabezarán el nuevo gobierno en materia de Seguridad y Justicia para exponer los rezagos en las investigaciones de los feminicidios.Y si bien este foro tenía como objetivo central escuchar a las víctimas los integrantes del Consejo Asesor para Garantizar la Paz no pasaron mucho tiempo en las tres mesas que se abrieron al ser rebasado el número de asistentes, por lo que Sánchez Cordero acudió a las mesas a invitación del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).“Las cosas aquí en Ciudad Juárez están horribles, yo pensé que estaban mal pero están mucho peor, mucho peor”, destacó la abogada que fue informada del número de asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez en el presente año y que alcanzan más de 760 crímenes.Cuestionada respecto al perdón del que minutos antes hablaba el virtual presidente electo y que algunas madres rechazaron, la exministra dijo que si bien López Obrador habla del perdón, reconoció que para las víctimas es muy difícil remontar una herida tan profunda y tan demoledora como el asesinato de un hijo, un esposo, un padre o un hermano.“Andrés habla del perdón para que tú mismo puedas ayudarte a sanar tus heridas, pero será muy difícil, él habla de que no olvida pero sí perdona, pero es muy difícil cuando has sufrido un agravio en tus derechos humanos, cuando has sufrido un agravio como el homicidio, la tortura o desapariciones; esto no es una divergencia entre él y yo, pero yo entiendo que para las víctimas es muy difícil remontar en un perdón”, precisó.Para que la víctima pueda lograr dar el perdón, será a través de mucho tiempo, de sanar sus heridas, de tener justicia, tener una respuesta del Estado y que es la justicia en todos los sentidos, justicia social y que los culpables paguen por sus delitos, abundó.Sorprendida con el calor que se registraba en la ciudad, Sánchez Cordero dijo que la tragedia de las madres en Juárez es tremenda y destacó la labor de las madres que describió como increíbles, incansables y valientes.Tras plantear algunas fallas en la organización del primer foro, la exministra concedió algunas improvisaciones y errores, pero confió en que el resultado final será mucho mejor.“Son experiencias de vida de muchas personas que están interviniendo, activistas sociales, sacerdotes, maestros. Hemos tenido una participación concurrida, hemos escuchado voces expertas, hemos conocido las propuestas y todo esto va a ser parte de los insumos para establecer una política de paz muy importante”, agregó.—Muchas víctimas concluyen en este foro que el gobierno, en sus tres niveles, ha sido omiso y negligente, ¿cómo van a cambiar esta percepción?, se le pregunta.—Con un gobierno activo, no podemos dejar de estar presentes en un dolor humano y una tragedia humana como la que estamos viendo. Juárez enfrenta un repunte de violencia, lo sé, me están diciendo que se están registrando 10 homicidios violentos diarios y eso es terrible, no podemos seguir así.“Mi compromiso va a ser velar por los derechos humanos en todo lo que significa derechos humanos”, dijo y dio por terminada la entrevista al entrar a la mesa donde fue prohibido el acceso a medios de comunicación.