Ciudad Juárez—Policías municipales y de Tránsito, guardias de seguridad privada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), además de una discreta guardia personal, fueron los encargados de proteger al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.Contrario a anteriores visitas presidenciales, las calles aledañas al teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario (CCU), ubicado en el cruce de las avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles, permanecieron abiertas al tráfico, aunque sí fue restringida la entrada a vehículos al estacionamiento.Fueron unos 200 policías estatales y municipales, algunos uniformados y otros vestidos de civil, los que fueron designados para custodiar las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) donde se realizó el Foro Escucha Ciudad Juárez: Por la Pacificación y la Reconciliación Nacional.Sobre las avenidas Hermanos Escobar y Plutarco Elías Calles se apostaron unos 50 elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) para dirigir el tráfico, ya que aparte de los asistentes a la actividad sociopolítica, los estudiantes del Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) acudieron a clases, pero no se permitió el ingreso de automóviles al estacionamiento.La circulación de vehículos no fue cerrada, solamente resguardaron el perímetro y orientaron a los automovilistas para que el flujo fuera más rápido, informó el subdirector de Tránsito, Francisco Franco Trejo.Tanto frente al inmueble del CCU como en las inmediaciones del aparcadero y en las jardineras adyacentes al teatro Gracia Pasquel, estaban dispersos los policías estatales y municipales.A López Obrador lo siguieron muy de cerca sólo dos personas, que estaban encargadas de su resguardo personal y estuvieron atentos a las personas a las que el presidente electo se acercó por entre las vallas de seguridad en su camino al interior del recinto.Desde la tarde del lunes, una decena de policías locales vigilaron el exterior del hotel Lucerna, ubicado sobre la avenida Paseo Triunfo de la República casi esquina con Adolfo López Mateos, ya que en ese lugar se hospedó durante su estadía aquí.Dentro del hotel había cuando menos cuatro agentes vestidos de civil, también cuidando.En el exterior permanecieron al menos cinco unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, tanto en el estacionamiento como a los lados del hotel, así como en la acera de enfrente, justo en Sanborns.Durante las casi 18 horas que López Obrados permaneció en la frontera no se reportaron incidentes de seguridad en torno a su visita.200policías estatales y municipales50elementos de TránsitoPersonas encargadas de su resguardo personal

