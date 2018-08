Usaron a infiltrada en masacre

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) presentó ayer a ocho presuntos responsables del multihomicidio del pasado jueves en la noche, ocurrido en una casa del fraccionamiento Praderas de los Oasis.La ejecución múltiple se registró como parte de una venganza por el descuartizamiento del hijo de un vendedor de drogas al mayoreo, de acuerdo con la autoridad municipal.En la casa ubicada en el cruce de las calles Egipto y Camerún se localizaron la mañana del viernes los cuerpos de 11 personas, entre ellas tres mujeres, que horas antes fueron estranguladas por las personas detenidas ayer, según se informó.La SSPM informó que los homicidios fueron planeados por René H. C., de 45 años, un presunto vendedor de drogas, cuyo hijo –identificado como Jonathan René Hernández Pérez, alias ‘El Titis’– fue descuartizado el pasado 28 de mayo. Para concretar la masacre, infiltraron a una mujer que les ayudara a entrar a la vivienda.René, identificado como integrante de la pandilla Artistas Asesinos, pidió apoyo de los dirigentes de la pandilla “Los Aztecas” y proyectó su venganza “para que sonara y se recordara en la ciudad”, de acuerdo con la versión oficial.Se valió de la conexión que una mujer tenía con la exnovia de su hijo muerto, a quien infiltró para ubicar a esta última, porque delató a “El Titis” en el robo de una droga y provocó que lo mataran, se dio a conocer.El supuesto autor de la masacre fue detenido en las calles Fortín de la Soledad y Telpancingo, de la colonia Morelos III, con 47 dosis de heroína, según informó la dependencia municipal.Junto con él se arrestó a su esposa, Karina Rubí P. V., y Rosa Evelyn V. A., la mujer infiltrada, cuando estaban a bordo de un Chevrolet Aveo, color blanco, con engomado rojo B-18365.Ambas reconocieron que por órdenes de René habían participado en el homicidio de las 11 personas el pasado viernes 4 de agosto, y que el hombre había jurado vengarse con la misma saña con que mataron a su hijo.La SSPM informó que la novia del “El Titis” es “Meibi Oyuki”, quien fue sacada con vida de la vivienda después del multihomicidio.Lo anterior para encontrar a la persona que mandó descuartizar a “El Titis”, a quien identificaron como César Amador Estupiñán Ibarra. Este hombre y Oyuki fueron encontrados muertos el sábado pasado en la cajuela de un vehículo, en la colonia Horizontes del Sur.Con la detención de René –el padre de “El Titis”–, y las dos mujeres que estaban con él, la Policía localizó a otros participantes de la masacre, en dos diferentes intervenciones, según se informó.Daniel Q. C. y Leslie Yeraldin B. C., fueron arrestados en la colonia Morelos, con 25 dosis de heroína, y por separado; en las calles Héroes de Carrizal y Del 57, se detuvo a Diego Armando J R., Irving Abdul L. M. y Martín Alberto F. G., quienes traían un arma larga, una corta, y mariguana.Todos reconocieron haber ultimado a los ocho hombres y tres mujeres en la casa de dos plantas de la calle Egipto, donde se celebraba una fiesta.Según la Policía Municipal, los detenidos coincidieron en que el objetivo era Oyuki, por haber “puesto” a “El Titis” con el exsocio de su papá en negocios de barberías, donde se vendía droga, quien lo mató por haberle robado mercancía, según se dio a conocer.Al ser sólo consignados por el delito de narcomenudeo la situación jurídica de los ocho detenidos los podría poner en libertad en 48 horas, de acuerdo con Alejandro Ruvalcaba, vocero de la fiscalía.El portavoz dijo que se habrá de dar parte a la Unidad de Delitos contra la Vida para que sean investigados por las referencias que de ellos se hicieron en un boletín de prensa oficial de la SSPM.Agregó que en 48 horas el Ministerio Público debe de reunir pruebas científicas, técnicas y testimoniales para poder vincularlos con los homicidios que refiere el boletín de prensa, de lo contrario podrían quedar en libertad.Arturo Sandoval, vocero de la SSPM dijo que la fiscalía debe contar con elementos para solicitar órdenes de aprehensión contra estas ocho personas, de acuerdo con las evidencias que se han encontrado en la escena del crimen.Dijo además que la SSPM está limitada para acusarlos del delito de homicidio porque no hay flagrancia en la detención y que además del delito de narcomenudeo fueron consignados por las armas encontradas a los últimos tres detenidos.En la casa de Praderas de los Oasis• Miriam Janeth López Contreras• Julia Beatriz Nevárez Martinez• Marisol Terrones Meléndez• Ricardo Hernández Cardiel• Víctor Arturo Soto Calderón• Christian Iván Hernández Ontiveros• Christopher Daniel Jáuregui Escobedo• Carlos Iván Torres Sotelo• Christian López Reyes• Manuel Esteban Zamora Ávila• Hombre no identificado oficialmenteEncajuelados en Horizontes del Sur• Meibi Oyuki• César Amador Estupiñán Ibarra• René H. C.• Karina Rubí P. V.• Rosa Evelyn V. A.• Leslie Yeraldin B. C.• Daniel Q. C.• Diego Armando J. R.• Irving Abdul L. M.• Martín Alberto F. G.Los arrestados tenían:• Dosis de heroína• Armas• MariguanaSegún la SSPM estos son algunos de los hechos:Lunes 28 de mayo• Asesinan, al parecer por el robo de droga, a Jonathan René Hernández Pérez, alias ‘El Titis’; lo hallandescuartizado• Su padre René H. C., cree que su pareja Meibi Oyuki está implicada e infiltra a Rosa Evelyn V. A. al grupo de la mujerJueves 2 de agosto• Realizan la masacre en la calle Oasis de Egipto• Sacan viva a Meibi Oyuki para dar con César Amador Estupiñán Ibarra, quien supuestamente mandó matar a ‘El Titis’Sábado 4 de agostoLos cuerpos son hallados en la cajuela de un vehículo, en la colonia Horizontes del Sur

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.