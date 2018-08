Ciudad Juárez— Aun cuando el Gobierno municipal informó la limpieza y retiro de 49 toneladas de desechos en el interior del canal de desagüe en la colonia Chaveña, en el espacio aún se puede encontrar agua contaminada con moho, neumáticos, botellas de plástico, grandes cantidades de tierra y hasta ratas muertas.En un recorrido realizado por El Diario, trabajadores del sector dijeron haber visto personal en la limpieza del canal, aunque únicamente observaron las acciones por fuera, no en su interior, por lo que ellos por cuenta personal pagan a una persona cada 15 días para que limpie una parte.“Nosotros a veces ponemos a una persona a que limpie pero con el agua no se puede porque se hunde”, expresó un entrevistado.También mencionaron que entre ellos sufren varias afecciones a la salud por los olores a drenaje, los mosquitos y animales que se generan por el agua estancada, además por la tierra de arrastre que levantan los vehículos.“Ahorita un compañero de nosotros no trabajó porque trae conjuntivitis, pero sale uno con picazón por la tierra y eso, es pura agua sucia”, señaló un usuario.Los entrevistados explicaron que se observó que removían tierra afuera del desagüe y se quedaron con la inquietud de pedir que trajeran una máquina especial para sacar el agua de adentro y así hacer más fácil la limpieza.“Hay un chorro de ratones; también lo que hay mucho son moyotes y mosquitos, andamos todos picoteados”, expresaron. También agregaron que anteriormente se veían mucho los cuerpos de animales, aunque eso ha disminuido.En un comunicado, Raúl Rodríguez Santillanes, titular de la Dirección de Servicios Públicos, informó que hasta ayer suman cuatro días de labores en el sector y será hasta hoy cuando se retire la totalidad de desechos para realizar aseo con una barredora mecánica en el exterior y de forma manual en el interior.Son cerca de 22 domicilios que se encuentran por encima del canal y de acuerdo con un habitante del sector, en la avenida Paso del Norte, consideran el lugar como una zona riesgosa, ya que en temporada de lluvias las inundaciones son una situación común, pero nadie acude en su auxilio.Frente al desagüe entre la calle Antonio de Otermín, también se localiza una finca abandonada que es utilizada como basurero público.

