Ciudad Juárez— Los primeros cuatro académicos y funcionarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez registraron su solicitud ayer para contender como candidatos a la Rectoría y aseguraron que no habrá intromisión de fuerzas ajenas a la institución que logren alterar el proceso electoral.Ellos son Nolberto Acosta Varela, profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA); Ernesto Morán, exdirector del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); David Ramírez Perea, secretario general de la universidad; y Manuel Loera de la Rosa, secretario académico.El proceso arrancó ayer y se mantendrá durante martes y miércoles, aunque para hoy, con motivo de los foros de pacificación que encabeza aquí el próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no hay agendas para registros.Los aspirantes llegaron a la Comisión Electoral ubicada en la antigua Rectoría para presentar sus documentos y una copia de sus proyectos de gobierno universitario entre los que destacan fortalecer la universidad, pedir más ingresos a través de gestiones y recuperarse en los distintos rankings.“Que los egresados estén de nuevo en el top de los mejores profesionistas de la región”, apostó Acosta Varela, el primero en patentar su interés por dirigir a la máxima casa de estudios.El aspirante, quien ya contendió como candidato por la Rectoría en 2012, señaló la intervención en la contienda electoral de Leticia Corral, hermana del gobernador, para apoyar a Ernesto Morán, aunque también dijo confiar en el libre albedrío de los consejeros, que finalmente serán los que definan la elección con su voto.Luego siguió el turno de Morán, quien a pesar de que manifestó abiertamente su militancia en el Partido Acción Nacional, dijo, de entrada, que son falsos esos señalamientos y que no se ha reunido con la hermana del mandatario.Llegó acompañado de funcionarios del Gobierno estatal como el titular de la Coespris, Darío Cárdenas, quien aseguró que se encuentra en su período de vacaciones.“Voy a ser un rector gestor”, afirmó, y refirió que en su proyecto busca crear instituciones para conseguir fondos de fundaciones en Estados Unidos para dar más recursos a los profesores y a los estudiantes. También habló de un proyecto de educación dual y la vinculación de emprendedores con el sector empresarial.A las 12:30 formuló su registro Ramírez Perea, quien presumió una experiencia laboral de 40 años en la UACJ. “Conozco a fondo las fortalezas de la universidad”, dijo asegurando que tiene visión de futuro.También manifestó que tiene confianza en que será un proceso de elección transparente, además que hay mucha competencia por el cargo, una situación que nunca se había visto.El último fue Loera de la Rosa, quien dijo que forma parte de la primera generación de la universidad y dijo que la UACJ empieza un proceso real de democratización, aprovechando la coyuntura que viven el país y la ciudad en materia política.Dijo que se enfocará en recuperar los centros de investigación que desaparecieron hace casi dos décadas y va a esforzarse por conectar las capacidades y habilidades del personal académico con el desarrollo y la capacidad intelectual que necesita la ciudad para emprender proyectos de desarrollo social y económico que la sitúen en el nivel que merece.El siguiente en registrarse es el académico Ricardo Melgoza, y de acuerdo con la agenda de la institución, será el miércoles a las 12:30 de la tarde.

