Ciudad Juárez— “Aquí inicia la patria, aquí inicié la campaña y se decidió iniciar la serie de foros de seguridad aquí en Ciudad Juárez; como ustedes saben este es uno de los estados con más problemas de inseguridad y violencia”, expresó ayer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador al llegar al aeropuerto de esta ciudad.López Obrador inaugurará hoy el primero de los foros de discusión sobre la pacificación del país en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.El presidente electo al referirse a la masacre registrada en esta ciudad el jueves, donde fueron asesinadas 11 personas en una vivienda, expresó: “lamento mucho que haya violencia en Juárez, en Chihuahua y el país, y por eso estamos buscando opciones, alternativas”.Mencionó que van a escuchar a todos los que tienen algo que decir y desea que en México entre todos regresemos la paz y la seguridad.Señaló que se iniciarán además de los foros de seguridad, los foros para educación.“Vamos a iniciar estos foros de seguridad y de educación en este mes, para tener los planes tanto en materia de seguridad como en materia de educación en noviembre, de modo que el primero de diciembre ya tengamos el programa que se va a llevar a cabo”, expresó.Anunció que en materia de seguridad va a tener desde el día primero de diciembre ya la nueva Secretaría de Seguridad Pública totalmente constituida; además se tendrá al fiscal general, al fiscal anticorrupción y el fiscal electoral.“Estoy seguro que voy a contar con el apoyo del presidente Peña y estoy esperando que pasado mañana me entreguen la constancia como presidente electo”, expresó.Estas palabras encendieron a sus seguidores quienes comenzaron a lanzarle porras y gritar: “Andrés, Andrés”.López Obrador llegó ayer minutos después de las 6 de la tarde en medio de un tumulto de simpatizantes quienes le lanzaron porras. Incluso hubo quien le gritó que no se juntara con el gobernador, al referirse a Javier Corral Jurado, que lo estaba esperando en el aeropuerto entre el resto de la gente y la prensa para darle un recibimiento.Además de los simpatizantes, el presidente electo fue rodeado por decenas de representantes de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.El tumulto asombró a los pasajeros que venían en el mismo vuelo e incluso algunos de ellos tuvieron que hacerse espacio entre la gente para poder salir de la sala de espera del aeropuerto.Entre los representantes de los medios locales y nacionales hubo empujones, codazos, gritos y pisotones ya que los segundos que venían también en el vuelo del presidente electo se colocaron al frente de la fila impidiendo que los demás reporteros realizarán su labor adecuadamente.Colaboradores de López Obrador abrieron paso con mucha dificultad para que éste avanzara hacia la salida y casi en la puerta fue recibido por el gobernador, quien llegó acompañado de su equipo de seguridad, donde sellaron el encuentro con un abrazo y unas palabras.López Obrador llegó a las 18:18 horas de la tarde en el vuelo comercial 278 de Aeroméxico al aeropuerto internacional Abraham González.El presidente electo encabezará hoy la ceremonia de apertura de los "Foros de Consulta para trazar una ruta de pacificación nacional", que concluirán el 24 de octubre.Antes de partir a bordo de una camioneta, López Obrador pidió a las personas estar atentas al foro y además de expresar que le daba mucho gusto regresar a Ciudad Juárez.“Vamos a llevar a cabo este foro para escuchar a todos los ciudadanos, a los especialistas y dirigentes sociales, para elaborar entre todo el plan que garantice la paz, la tranquilidad en nuestro país”, expresó.El alcalde Armando Cabada dio la bienvenida al presidente electo y celebró que el arranque de los foros por la pacificación y reconciliación nacional sea en nuestra ciudad que ha sido emblemática en el tema, pero también por su resilencia.“Valoramos su decisión de escuchar a la sociedad, porque esa es la mejor manera de encontrar soluciones reales y concretas a la problemática”, dijo.Señaló que confían en la implementación y consolidación de las medidas económicas anunciadas para esta frontera, porque impactarán benéficamente a la vida de los juarenses y detonará en mayores inversiones.El presidente municipal electo de esta ciudad, Javier González Mocken dijo que sin duda una muestra de lo importante que es para él esta frontera, es su presencia.“Primero, cuando inició su campaña para la Presidencia de la República y ahora con los Foros de Pacificación”, expresó.González Mocken recordó que en las últimas dos décadas la ciudad ha sido golpeada por la violencia, la inseguridad, la impunidad y el letargo de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.“Se han llevado a cabo casi 20 iniciativas por parte del gobierno, que han tenido intención de recuperar la paz y la armonía sin éxito, por el contrario, hemos sido utilizados como bandera política y nada más”, señaló.Mencionó que estos esfuerzos se han ocupado de atender los síntomas y no la raíz y las causas de este clima de violencia, que tantos nos han lastimado.González Mocken dijo que están listos para la gran tarea de recuperar los espacios públicos para la gente buena y trabajadora.“Estamos listos para trabajar mano a mano con su gobierno y su bendita tarea”, expreso.RegistroApertura por Ricardo Duarte JáquezExplicación de motivos y conferencia plenaria• Alfonso Durazo Montaño• Olga Sánchez Cordero• Javier Corral Jurado• Andrés Manuel López Obrador• Otros asistentes: Loretta Ortiz Ahlf / Alejandro Gertz Manero / General Audomaro Martínez Zapata / Vicealmirante José Manuel Solano Ochoa / Marcos Fastlich Sackler / Alejandro EncinasMesas de trabajoTemas• Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación• Seguridad y Justicia• Dinámicas fronterizas, migración y seguridad• Prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional• Construcción de la PazConclusiones y clausuraLugar: Auditorio Gracia Pasquel de la UACJ, en Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar

