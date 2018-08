'Multihomicidio es reflejo de la impunidad'

Ciudad Juárez—El asesinato de 13 personas el viernes pasado, es un hecho que refleja la impunidad con la que operan aquí los criminales porque no les preocupa en lo más mínimo la actuación de las autoridades, consideró el criminólogo Óscar Máynez Grijalva.Aunque ni el Estado ni el Municipio tienen la capacidad para combatir a la delincuencia organizada, el profesionista llamó la atención hacia el hecho de que el gobernador, Javier Corral Jurado, no haya hecho manifestación pública alguna sobre el multihomicidio.“Veo apatía del gobierno estatal, aunque no tenga capacidad para combatir al crimen organizado, porque esa es tarea del Gobierno Federal, pero sería bueno que el gobernador hablara públicamente y presionara a la autoridad federal”, declaró.Probablemente la Policía Estatal no puede combatir a los delincuentes porque tienen mucho dinero, además de una capacidad tremenda para reclutar porque hay muchos jóvenes que buscan oportunidades.“Difícilmente el Estado puede enfrentarlos, pero sí sería bueno que levantara la voz y no lo vemos. No es culpa del gobernador, pero tiene que mostrar empatía, como López Obrador con esos foros que empiezan aquí para enfrentar los problemas”, dijo.Mientras que Corral Jurado no dice nada, López Obrador tendrá un acercamiento importante con la comunidad fronteriza, aunque con ese tipo de eventos no se arregle la inseguridad sí muestra al menos una buena intención.El impacto en la sociedad por el silencio del gobernador es que pone en evidencia la desconexión que existe entre la autoridad estatal y la comunidad fronteriza.“Mínimo que se hubiera indignado, que se lamentara, que expusiera las carencias que tiene, aunque son discursos vacíos reflejan empatía con lo que está pasando”, añadió.El hecho también pone de manifiesto que las personas jóvenes no tienen oportunidades, si es el caso que los asesinados estuvieran insertos en la dinámica del crimen organizado.Primero que nada, lo que ocurrió exhibe que integrantes de los grupos criminales actúan en completa impunidad y eso ya se ha visto aquí, en la actualidad no hay ningún incentivo del Estado para que dejen de cometer este tipo de crímenes.“La acción del Estado no es algo que tenga preocupados a los criminales”, consideró.El criminólogo dijo que también refleja que la sociedad está desensibilizada de ese tipo de actos de brutalidad que se cometen, algo que calificó como “terrible”.