Atacan piojos a casi 3 mil juarenses

Ciudad Juárez— A casi un año de haber iniciado el programa “Cabecitas Limpias” del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 9 mil 280 personas, entre niños y adultos de diversas colonias de la ciudad, han sido revisadas contra pediculosis (infestación de piojos).Leticia Lozano, vocera de la dependencia, dio a conocer que de todos los habitantes de la ciudad que han recibido esta atención de la unidad móvil, 2 mil 847 dieron positivo a este tipo de parásito que se anida en el cuero cabelludo, por lo que requirieron un tratamiento.“Se han detectado en escuelas, comedores comunitarios, ferias municipales, asociaciones civiles o en recorridos por colonias”, dijo y explicó que son niños, adolescentes y adultos a quienes se les otorga un kit de un peine chino para la extracción de los animalitos en su cabeza, así como un shampoo especial.Informó que pese a 129 recorridos que se han realizado por toda la mancha urbana, no se tiene una zona en específico donde se haya detectado más el auge de esta problemática. (Abril Salgado)“La ingeniero Nubia Rodríguez, que es la responsable del programa, coordinadora de asistencia social, dice que el problema de pediculosis no es específico en algún sector y que cualquier círculo social y cualquier población es vulnerable a padecer pediculosis”, expresó la vocera.Reiteró que es un problema vigente que no respeta estrato social, aunque asintió que los menores son quienes tienden a padecerla, pues en las escuelas todos tienen contacto, y un pequeño que padezca esta condición puede generar una invasión a otros niños.Lozano expuso que para las revisiones, sobretodo en escuelas, se presenta una solicitud formal en el DIF municipal donde se indique la ubicación y cantidad de personas a atender. Posteriormente la coordinación de asistencia social agenda la visita al lugar y envía un permiso que debe llenar cada padre de familia de los menores para que puedan ser revisado por el personal de la dependencia.El día de la visita se atiende a quienes cuentan con su permiso firmado y se revisa a los usuarios con una aspiradora especializada para la detección y al encontrar el problema se entrega el tratamiento.“Los adultos tenemos identificado el problema pero muchas veces los niños no, entonces ellos se rascan la cabeza y no saben ni por qué”, situación por la que a los niños se les explica el motivo de la revisión y la importancia de decirle a los papás las condiciones de higiene en su casa.• Escuelas• Comedores comunitarios• En ferias de salud• Por asociaciones civiles• Casa por casa en colonias• Es la infestación por piojos y liendres. Se localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo• Los piojos tienen un ciclo de vida en 3 fases: la liendre, la ninfa y el adulto• Las liendres son huevecillos que permanecen adheridos al pelo mediante una sustancia adhesiva• Se confunden con caspa o gotitas de aerosol (laca, colonia, gel)• La ninfa es el animal cuando sale de la liendre en forma de un pequeño piojo• Maduran convirtiéndose en adultos en aproximadamente 7 días después

