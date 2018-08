En medio de guerra, buscan pacificar

Mientras esta ciudad revive la violencia de sus peores épocas, Andrés Manuel López Obrador llega hoy a Juárez para el arranque de los foros de pacificación nacional.Esta ciudad recibe al presidente electo mientras se repite la alta incidencia de homicidios dolosos que en 2009 y 2010 le alcanzó para posicionarse como la más violenta del mundo.El número de homicidios ha superado los 10 por día en varias ocasiones, uno de los niveles más altos ancanzados en el 2010, los peores tiempos. Sólo en los primeros días de agosto fueron 37, 11 de ellos en un solo evento.En julio se registraron 177 muertos, la misma cifra que en junio, mientras que en mayo fueron 124, y ese es el contexto de la crisis de inseguridad que padece la frontera.Así, el presidente electo pernoctará aquí y abrirá mañana el reto de atacar al crimen sin armas, con la apertura para escuchar a las víctimas de la violencia para delinear sus futuras estrategias en esta materia.López Obrador hará su arribo a la ciudad hoy, de acuerdo con la agenda proporcionada por su equipo de transición, tras tener una reunión de trabajo por la mañana en la Ciudad de México.Mañana encabezará el “Foro Escuchar para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, acompañado de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el eventual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.El objetivo de estas discusiones será conocer de primera mano a familiares de las víctimas de ejecuciones y desapariciones, así como afectados por el delito de secuestro.López Obrador ha dicho que eligió Ciudad Juárez para emprender la ruta de pacificación nacional porque se trata de una comunidad muy golpeada por la delincuencia y porque fue uno de sus compromisos en la campaña electoral.Aquí se busca focalizar e institucionalizar esfuerzos, así como promover una sola iniciativa de ley de amnistía, comisiones de la verdad, reducción de penas y un plan nacional de reparaciones de daños, de acuerdo con el programa.El resultado de las consultas, de acuerdo con el tabasqueño, dará insumos para la estrategia de pacificación del país, la cual va a derivar en distintas leyes y políticas públicas y ver qué es lo que quiere la ciudadanía, las víctimas y los expertos.Los Foros de Pacificación que inicia mañana AMLO no son la primera estrategia que implementa el nivel federal para hacer frente a la delincuencia que trastoca a esta localidad. Algunos han sido resumidos como fracasos.“Juárez ha sido objeto de innumerables experimentos fallidos en materia de seguridad”, refirió Durazo el sábado, en entrevista con El Diario.En la lista está la estrategia Todos Somos Juárez, que de acuerdo con reportes periodísticos basados en las metas oficiales, incumplió una parte de los 160 compromisos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en ejes de seguridad, economía, trabajo, salud, educación y desarrollo social.El programa fue aplicado en 2010 por el gobierno de Felipe Calderón pero tan sólo un año después, las cifras que se plantearon para reconstruir el tejido social no fueron cumplidas. Sólo algunas se lograron, coincidentemente, en los meses previos a la contienda electoral de 2010.Uno de los principales propósitos que Calderón planteó al arranque de Todos Somos Juárez fue recuperar la tranquilidad para las familias fronterizas, pero durante 2010 el número de homicidios se incrementó con respecto al año anterior, al pasar de 2 mil 600 en 2009 a 3 mil 60 el año pasado.Opiniones de involucrados en la estrategia para recuperar la seguridad en Juárez señalan que las autoridades del actual sexenio también dejaron de lado la prevención que fue planteada como uno de los pilares más importantes de la estrategia calderonista.Gustavo de la Rosa Hickerson, diputado local electo por Morena criticó en campaña que el Gobierno de Enrique Peña Nieto abandonó una parte del plan Todos Somos Juárez y dejó sin dinero el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia (Pronapred).Lo mismo ocurrió con la Mesa de Seguridad y de Justicia, que salió del programa anterior, debido a que se hizo colaboradora del gobierno estatal en turno y “dejó de ser un referente para la implementación de las estrategias de la recuperación social”, expuso de la Rosa.El viernes, durante la presentación de los detalles de los foros –que inician mañana en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez–, la coordinadora de la organización del evento, Eunice Rendón, insistió en que la solución de la violencia es un cambio de paradigma.“No es el foro, es el cambio de paradigma que el presidente electo ha propuesto desde la campaña. Es cambiar la manera de hacer las cosas. Es tener una estrategia de seguridad que no se concentre como ha pasado hasta ahora”, dijo.“Y que no se concentre como ha pasado en los dos últimos sexenios que nos dejan un gran ejemplo de ello. Es decir, que no se concentre solamente en la reacción y en el control, en la parte policiaca y la parte dura de la seguridad; sino que ponga el acento de ir a las causas, a la raíz del problema”, indicó.“Porque solamente yendo a esos contextos difíciles, atendiendo a los que han tenido más complicada la vida por los factores de riesgo y lugares donde les tocó vivir, la única forma es dando alternativas y oportunidades”, subrayó.En el foro ‘Escucha’ se tienen programadas mesas de trabajo con las temáticas “Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación”, “Seguridad y Justicia”, “Dinámicas fronterizas y de seguridad”, así como “Prevención, tejido social y reconstrucción nacional”.La agenda incluye la participación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aunque éste no ha confirmado su presencia en el evento.Desde Juárez iniciar la estrategia de pacificación del país• Víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación• Seguridad y Justicia• Dinámicas fronterizas y de seguridad• Prevención, tejido social y reconstrucción nacionalTeatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad JuárezMartes 7 de agosto