Reclama especialista estrategias vs violencia

Ciudad Juárez—Masacres como la ocurrida el pasado viernes, donde 13 jóvenes fueron estrangulados, son el resultado de las políticas fallidas de seguridad que ha implementado el Gobierno del Estado, aseguró Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).“Hasta hoy no vemos que la autoridad investigadora esté a la altura de las circunstancias violentas que afectan a la ciudad y vemos que carecen de los elementos para contrastar la violencia”, expuso la activista social que representa a víctimas del feminicidio en Juárez.“Estos son los saldos que estamos pagando por la militarización de la seguridad pública, no se ha hecho nada para que no sucedan este tipo de eventos. No se han construido estrategias a la extrema violencia de alcance al tamaño del problema”, agregó.En la última década Juárez registra 13 mil 557 asesinatos, de los cuales 1,725 fueron cometidos en la administración del gobernador Javier Corral Jurado. 202 víctimas eran del sexo femenino, según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE).“Lo que se ha ensayado es esa militarización que floreció en el sexenio de Felipe Calderón y esta administración, de Enrique Peña Nieto, continúa con la misma política, mientras que los gobiernos estatales no han hecho algo diferente al respecto”, agregó Mendoza.“Desgraciadamente vemos esta escalada de violencia cada vez más cruda, más impactante y vemos esa diferencia, primero que son jóvenes las víctimas y segundo esta diferencia de la violencia en contra de los hombres y las mujeres”, agregó.La activista social condenó que el gobernador Corral no cumpla su promesa de fortalecer a la FGE, y que sólo después de cometidos más de 700 asesinatos en Juárez, regrese a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad.“Estamos en los mismos niveles de violencia que tuvimos en los años 2008 y 2011, desde el año pasado vemos la escalada de violencia y las respuestas con las mismas. Primero la negación, después una argumentación de fueros y finalmente vemos que no hay política que pueda detener estos crímenes”, sostuvo.13 mil 557 asesinatos en 10 años1,725durante la administración de Corral202víctimas eran mujeres