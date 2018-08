Este martes siete de agosto de 2018 dará inicio en Ciudad Juárez el primer foro para la pacificación de nuestro país, luego de estar inmerso en una vorágine de violencia, delincuencia y criminalidad más intensa en la historia reciente de México y que lo ha colocado como uno de los países con mayor incidencia en homicidios violentos en todo el mundo, actualmente comparable solo con Afganistán y Siria, en donde se libra una guerra inhumana y sanguinaria; este es el deshonroso lugar en el que actualmente se le coloca a nuestro país.En este sexenio se han invertido sumas enormes de dinero para combatir esta ola de violencia que ha sido tratada como una guerra que únicamente ha dejado como saldo cientos de miles de homicidios y desaparecidos y absolutamente ningún beneficio para la sociedad que día con día es víctima de múltiples delitos.Un detonador de este lamentable fenómeno sin duda ha sido la corrupción y la impunidad, pero son múltiples las causas que han originado esto que parece una ola interminable de violencia y criminalidad, entre ellas hogares disfuncionales y/o desintegrados, abandono familiar, violencia doméstica, empleos con salarios miserables que no alcanzan a cubrir las necesidades de una familia, altísimos niveles en deserción escolar, una oferta laboral insuficiente para la población de jóvenes en edad productiva, accesos limitados a niveles de educación media superior y universidades y entre otras muchas calamidades más debemos resaltar la gran inequidad social y económica que ofende y lastima a quienes menos tienen.Hoy sabemos que esta violencia sin precedentes en México no es únicamente el resultado de grupos delictivos, sino de políticos y autoridades que van de la mano con los criminales, generando así un ambiente de inmensa corrupción e impunidad, ante ello el poder del Estado se ha disminuido considerablemente y en algunas entidades podría decirse que no existe. Todos los mecanismos para combatir el delito han fallado estrepitosamente. El enemigo a vencer y el problema de mayor apremio será el combate a este inédito entorno de violencia e inseguridad.En este marco se dará inicio a una nueva era que Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha con una serie de foros que tendrán como finalidad la reconciliación y pacificación de nuestro país que clama por la paz y la tranquilidad.En estos eventos participarán autoridades locales, académicos, sociedad civil, víctimas, estudiantes y público en general, de allí emanarán propuestas que conduzcan a una política integral para prevenir el delito y la violencia.El punto clave de la cuestión será indudablemente la prevención que constará de diversos programas de reintegración social para jóvenes adictos y delincuentes, por otra parte, habrá becas para quienes carecen de una ocupación, asimismo se abrirán espacios recreativos y culturales, fomentar el deporte a temprana edad será una prioridad y promover cambios socioculturales y educativos que permitan al individuo reestructurar su vida y su conducta.Todo esto será la respuesta a una política que se ha centrado en combatir al delito por medio de la violencia y la justicia punitiva. No más guerras ni armas para combatir la violencia que solamente ha generado caos y un sin número de muertos y víctimas que exigen justicia y seguridad.Damos pues la bienvenida al próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a todos los participantes de este primer foro de donde surgirán propuestas, opiniones y planteamientos que serán la pauta para lograr la pacificación de nuestro amado y tan lastimado México. La participación de la ciudadanía, de un gobierno que combata la corrupción y autoridades que no permitan la impunidad, será en definitiva la solución.Queremos ver nuestras plazas y parques adornadas no únicamente de flores y bellos macetones, sino con las risas de nuestros niños jugando sin temor; deseamos poder caminar y pasear por las calles por las noches como solíamos hacerlo, sin el miedo a ser asaltados y hasta golpeados o asesinados; pero todo esto será posible únicamente con el proyecto de política integral que nos propone AMLO y reitero: con la activa y decidida participación de cada uno de nosotros.Y también queremos gritar de nuevo con el alma y el corazón aquel poema de Ricardo López Méndez: “¡México, creo en ti!”.Juan Carlos Loera de La Rosa es el coordinador estatal de programas de desarrollo para Chihuahua designado por Andrés Manuel López Obrador

