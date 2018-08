Falla nacional deja sin servicio a cajeros de CFE

Ciudad Juárez—Desperfectos en cajeros automáticos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaron que ciudadanos tuvieran que hacer filas de más de dos horas para poder pagar el servicio de electricidad de sus hogares.Según se pudo constatar en un recorrido, de todos los cajeros que hay en la ciudad, sólo uno de los ubicados en Río Grande funcionaba, y de manera parcial.A través de sus líneas de atención al cliente, la CFE dio a conocer que el problema es a nivel nacional y que a más tardar hoy se solucionará.Los usuarios señalaron que el principal problema es que la forma de pago se hace actualmente a través de tarjetas expedidas por la dependencia y no por recibo.En la fila los ciudadanos se cubrían con lo que podían para protegerse del calor. Algunos bajaron los “parasol” de sus automóviles y los utilizaron como sombrilla, ya que el tiempo de espera en los cajeros de la CFE, ubicados en un centro comercial entre las vialidades López Mateos y Triunfo de la República, era incierto.“Ya nos cortaron el servicio. Venimos a pagar y no nos dejan”, dijo una mujer que estaba acompañada de su pequeño hijo en brazos, mientras esperaba que se desocupara el único cajero en servicio de la sucursal, ya que el otro no estaba operando.“El mayor problema es que ahora no nos dejan volver al esquema de pago por recibo. Nos la pintaron muy bonito. Que iba a ser más fácil y no”, agregó otra persona inconforme con el servicio brindado, e indicó que ya había intentado realizar su pago a la una de la mañana pero le fue imposible porque no funcionaba ninguna de las dos máquinas a esa hora.Otro hombre, luego de que logró realizar su pago, tuvo que quedarse hasta veinte minutos más en la espera de su cambio porque el cajero quedó fuera de servicio temporalmente.Los quejosos agregaron que se toparon con la misma situación luego de ir a varias de las sucursales de la CFE por lo que exigieron un mejor trato por parte de la Comisión debido a que asisten a pagar en compañía de menores de edad que se deben exponer a las inclemencias climáticas.“Ya tenemos luz, chiquito”, mencionó una mujer a su hijo luego de realizar su pago después de un largo tiempo de espera.Ayer se buscó la versión de José Luis Martínez, superintendente de Suministros Básicos de la CFE, pero respondió que se encontraba de vacaciones por quince días. No obstante, se le cuestionó quién se quedó en su lugar, pero mencionó no recordarlo.También se buscó a Daniel Calderón, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero no respondió a las solicitudes de información. (Alejandro Vargas / El Diario)