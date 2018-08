Ciudad Juárez— La tarde de ayer fue cancelada una reunión de trabajo en la que transportistas y la diputada panista Laura Marín discutirían algunas restructuraciones a la Ley de Transporte, mismas que la funcionaria blanquiazul impulsa desde hace más de un año y medio.La reunión que planeaba realizarse en el Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua, fue anulada por los concesionarios, quienes mencionaron no haber recibido una invitación formal y directa por parte de Marín.“Nos movimos todo el transporte público del estado, de todas las modalidades, aquí al Congreso, para aclararle a la diputada Marín que no fuimos convocados a esta reunión. Aparte de eso, no están los diputados de la comisión. No tuvimos ningún dialogo con ella. Nos retiramos”, dijo Jorge Martínez, secretario general de taxistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).Entre las inconformidades de los transportistas está la reducción de cinco años a la vigencia de las concesiones, la estipulación de un aumento en la edad mínima para laborar como chofer y la imposibilidad de heredar los permisos en caso de fallecimiento.Por su parte, la diputada admitió que sí es verdad que no hizo una invitación personalizada a cada uno de ellos para que no fueran a decir que organizó una mesa de trabajo para la Ley de Transporte a modo suyo.“Se acordó que a los abogados (de los concesionarios) se les haría llegar el anteproyecto porque ellos tienen comunicación con los demás gremios. Una prueba de ello es que hoy asistieron todos. Se mandó un correo a estos asesores que estuvieron presentes en la reunión anterior…y es verdad no hice una invitación personalizada a cada uno de ellos, pero les manifesté porque no se hizo de esa manera”, comentó Marín.“Les manifesté que ya estábamos presentes todos, que si hay (hubo) algún problema lo podemos solucionar. Pero comentaron que ellos ya se habían puesto de acuerdo y que se iban a retirar de la mesa de trabajo. Manifestaron su enojo porque no estaban los demás diputados, pero no están obligados. Eso no significa que no estén al tanto de lo que está sucediendo”, declaró.La panista además dijo que ella puede votar por la ley de manera inmediata, pero no lo ha hecho porque busca escuchar las inconformidades de los transportistas.