Denuncia Cabada ante Fepade a titular de AME

Ciudad Juárez— El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al titular de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez, Víctor Edgar Villegas Baray, por alterar supuestamente los resultados electorales del 1 de julio.Acompañado de su equipo de abogados, el edil juarense se trasladó a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de Chihuahua para presentar la queja, señalando que se trata de la comisión de un delito del fuero federal.“Estamos invocando el artículo octavo por la alteración de los resultados de la elección”, refirió el candidato independiente que busca con una impugnación presentada ante el Tribunal Estatal Electoral revertir los resultados electorales que no le favorecieron tras un recuento en la totalidad de las casillas.En la denuncia, Cabada Alvídrez señaló que presentaron un documento solicitado al despacho de contadores Baket Tilly, que hizo un análisis del recuento que hizo la Asamblea en 75 casillas, las que son objeto de la impugnación presentada ante el TEE.En ese número de casillas, señaló, no se les capturan ni reconocen mil 078 votos y se capturan 303 sufragios de más a la coalición Juntos Haremos Historia, de acuerdo con los contadores contratados.“Resulta que según el estudio, de las actas finales de recuento de los votos contra la captura oficial, hay una diferencia de mil 381 votos en contra de su servidor, este solo número da la vuelta al resultado de la elección”, refirió el alcalde en funciones que, agregó: “por eso es tan grave lo que hizo Víctor Edgar Villegas Baray, está vulnerando la voluntad de la mayoría de los juarenses”.Dijo que será la Fepade la que determine si hubo dolo o si se trató de un error humano. Sin embargo, adelantó: “de encontrarse responsabilidad en este alto funcionario de la asamblea, podría alcanzar hasta seis años de prisión”.Anotó que aun así, siguen esperando los tiempos del tribunal que se prevé resuelva la impugnación el próximo viernes.• Cuestiona conteo de 75 casillas• Según análisis no le reconocen mil 078 votos• Dieron 303 sufragios de más a Juntos Haremos Historia• El reclamo es de mil 381 votos que cambiarían resultados

