Se incumplen metas para prevenir adicciones

Ciudad Juárez—Pese a que ha transcurrido ya medio año, la Secretaría de Salud ha cumplido menos de la mitad de casi todas sus metas establecidas en el programa de atención a las adicciones, revelan indicadores oficiales.De acuerdo con la información estadística emitida por el departamento administrativo de la dependencia, actualizada hasta el 30 de junio del año en curso, sólo el 25.33 por ciento de las acciones de prevención a las adicciones programadas se han llevado a cabo.Además, sólo el 30.78 por ciento de las campañas previstas se han efectuado.De forma similar, el porcentaje de participación de instituciones con las actividades programadas se ubica en un 41.33 por ciento y sólo un 36.67 por ciento de las reuniones calendarizadas han tenido lugar.El único indicador que reporta sustanciales avances es el referente al porcentaje de talleres y conferencias realizadas en relación con las programadas, que lleva un 69.31 por ciento de desarrollo.Esta situación ocurre en un contexto donde según autoridades el consumo de cristal va al alza en la ciudad y en la actualidad, grupos del crimen organizado sostienen un enfrentamiento asociado con la venta de esta sustancia.El viernes, el alcalde Armando Cabada Alvídrez detalló que en la escena del crimen donde once personas fueron asesinadas en la colonia Praderas de los Oasis se localizaron instrumentos para consumir cristal.Además, un agente investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) comentó extraoficialmente que la primera línea de investigación sobre esta masacre indica que la mayoría de las personas se dedicaban a la venta y consumo de esta y otras sustancias.Desde la iniciativa privada, Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, cree que estas cifras son el resultado de la “poca capacidad” que tienen quienes están al frente de los programas.“Son personas que no tienen la capacidad de entender que es necesario generar vínculos con instituciones y sectores que tienen experiencia”, dijo.Estimaciones de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Chihuahua, indican que 1 de cada 5 personas que utilizan drogas, usan cristal.Según el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Gobierno del Estado, publicado en el periódico oficial el 27 de diciembre del año pasado, la atención a las adicciones recibió un presupuesto de 11 millones 200 mil 3 pesos.El Diario pidió a la coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud estatal conocer el monto ejercido hasta el segundo trimestre del año, pero, hasta el cierre de esta edición, este dato no había sido proporcionado.Porcentajes cumplidos en la materia por la Secretaría de Salud

