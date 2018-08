Ciudad Juárez— Ciudad Juárez ha sido, durante las dos últimas décadas, escenario de diversos planes que buscan soluciones a la inseguridad con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, pero que resultaron inefectivos para alcanzar ese propósito.Estrategias como el “Plan Integral de Seguridad Pública”, “Programa de Acciones de Colaboración del Gobierno Federal para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez” y “Todos Somos Juárez” fueron puestos en marcha durante ese lapso.Además se organizaron foros por parte de grupos civiles, algunos con la participación de autoridades municipales, estatales y federales como el de la Organización Demócrata Cristiana en América (ODCA) “II Foro Internacional Inseguridad: Dolor Evitable” o “Foro Sobre Seguridad Ciudadana”, en los que se analizó el fenómeno de la inseguridad.También se formaron organizaciones y entes oficiales con el mismo propósito, tales como el Frente para Rescatar a la Ciudad, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, la Asamblea Juarense por la Paz y la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.Hoy, aquí, se realizará otra actividad similar: el “Foro Escucha Ciudad Juárez”.Todo lo anterior, desde la perspectiva del criminólogo Óscar Máynez Grijalva, no resultó eficiente para contener a la criminalidad.Dijo que la reunión que encabezará este día el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tampoco será de utilidad porque, para combatir a los criminales, hacen falta acciones de inteligencia, no opiniones.Sin embargo, agregó, el ejercicio será positivo para el nuevo Gobierno y para la comunidad debido a que emprenderán un acercamiento, se reconocerán los problemas del país y habrá voces que dirán cuáles son los problemas que más afectan a la población.El profesionista recordó como ejemplo de este tipo de estrategias fallidas cuando vino el presidente Vicente Fox Quesada junto con el gobernador Patricio Martínez García a instaurar un programa de seguridad con operaciones que en la práctica ya existían, aunque incumplidas.Se refirió al Plan Integral de Seguridad Pública (PISP) anunciado aquí por autoridades federales, estatales y municipales el 22 de julio de 2003, comprometiéndose a cumplir 20 acciones.El plan incluía el cese de comandantes de la Policía municipal que dieron positivo en pruebas de detector de mentiras (polígrafo), la aplicación de este mismo instrumento a los comandantes de la entonces Policía Judicial del Estado (PJE) y la de un programa del Ministerio Público de trabajo comunitario en la comisión de delitos menores, lo que no se realizó.Máynez Grijalva recordó también la estrategia implementada en febrero de 2004 con la creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez, dirigido por Guadalupe Morfín Otero, quien tenía un sueldo de 163 mil 512 pesos mensuales.Fox Quesada decretó su instauración como respuesta a los reclamos de justicia de los juarenses, especialmente de los familiares de mujeres asesinadas.Pese al gasto millonario los resultados fueron insuficientes, reclamaron en su momento diversos sectores de la sociedad juarense porque no hubo avance en las averiguaciones previas de los homicidios ni se intensificaron las acciones de prevención en zonas de riesgo. Tampoco se erradicó el tráfico y la explotación sexual.La acción más reciente de esta naturaleza se registró en febrero de 2010, en medio de un pico de inseguridad histórico en la ciudad, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa instrumentó “Todos somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad” para escuchar las posturas de los sectores locales y dar a conocer un nuevo plan de trabajo para la frontera con un enfoque social.Sin embargo, los integrantes de las mesas de diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno federal se dijeron satisfechos a medias con las respuestas dadas por Calderón Hinojosa a los planteamientos hechos por la comunidad juarense.Hoy habrá un nuevo intento para enfrentar la violencia que se registra aquí.“No creo que sirva mucho este nuevo foro, le va a servir a López Obrador porque lo está acercando con la gente, le está diciendo que reconoce el problema, que es serio y que comenzará a trabajar”, opinó Máynez Grijalva.Consideró que será poco efectivo tomar opiniones de la población para que resulten en estrategias de seguridad pública, porque aunque todos los puntos de vista cuentan, el ataque contra el crimen está sustentado en trabajo de inteligencia con mucha información que la ciudadanía no tiene.Las agencias efectivas, dijo, trabajan con datos privilegiados que los ciudadanos desconocen, que aunque tienen una idea de lo que ocurre, son los funcionarios quienes los poseen.“Entonces López Obrador va requerir de inteligencia para gobernar de forma eficaz, porque antes de tomar una decisión debe tener información certera, de no ser así cualquier programa fracasará”, expresó.Lo que si es necesario, continuó, son foros en los que se discutan estrategias para construir un futuro de paz en México, porque lograr la paz es un proceso largo.“Habrá que crear oportunidades para jóvenes, combatir la desigualdad social, porque no se va a bajar la criminalidad en México si no se construye hacia un futuro, tiene que ver con educación, oportunidades para los jóvenes, la distribución de la riqueza y la desigualdad social”, comentó.Agregó que con el problema actual no habrá mucho qué hacer, porque si a los sicarios, asaltantes o secuestradores se les pide que dejen el crimen y que se metan a una maquila, simplemente no lo harán.“Tienen su modo de operar, su estilo de vida, una flexibilidad moral que les permite andar haciendo barbaridad y media, difícilmente se van a reintegrar a la sociedad, a esos hay que combatirlos con inteligencia”, aseveró.Lo que debe ocurrir es que la administración federal que concluye le provea a la nueva información que ya posee acerca de la actividad criminal, esos datos no deben desperdiciarse y ser usados para crear agencias de seguridad que la combatan.De estos foros, mencionó, no saldrán estrategias, pero será un ejercicio catártico de la sociedad porque se va a desahogar, a quejarse de todas las barbaridades que cometieron las administraciones anteriores.Indicó que los representantes de la comunidad pedirán de nuevo una Policía honesta, que se acaben los asesinatos, la trata de blancas y los feminicidios, en general fenómenos que ya se trabajaron.“Son un espacio común, nada nuevo, pero son hechos que despiertan la indignación de las personas”, concluyó.Plan Integral de SeguridadPública (julio de 2003)Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Juárez (febrero de 2004)Todos somos Juárez.Reconstruyamos la Ciudad (febrero de 2010)