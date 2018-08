Ciudad Juárez— Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró desde el pasado domingo, a través de sus líneas de atención a clientes que estarían resueltos para el lunes los problemas presentados en sus cajeros automáticos de pago a nivel nacional, los problemas persisten entre los contribuyentes para poder saldar sus cuentas en los mismos.Según se pudo constatar en un recorrido, los usuarios durante la tarde de ayer aún tuvieron que esperar más de una hora para poder realizar su pago. Algunos dijeron que por la tardanza de los cajeros arribaban personas con hasta cinco recibos cada una. A su vez mencionaron que los recibos llegan a destiempo, algunas veces vencidos.“Nos llega tarde (el recibo). Un día antes de vencerse o dos días. Nos da miedo no tener para pagar (porque al no llegar con tiempo, las familias no pueden acomodar sus gastos en el hogar). Ese es el problema, porque todavía se les tiene que pagar otra vez para la reinstalación del servicio”, dijo la señora Guadalupe Delgado.“Vengo de (la otra sucursal de la CFE) por la calle Oro. Ahí hay mucha gente, hasta rodea la fila. Ésta (entre las vialidades López Mateos y Triunfo de la República) es la más vacía. Esta es la que está menos grande de las filas”, mencionó la señora Carmen Guzmán.“Nos los están mandando vencidos (los recibos). A mí me lo mandaron con una semana de vencimiento ya. El mío, por ejemplo, se venció desde el pasado lunes y apenas me llegó hoy (ayer). Apenas me lo trajeron”, declaró la señora Rosy Moreno.–¿Cuánto lleva usted en la línea, señora? “Como una hora y media. Está lento el sistema y fuimos allá (a la sucursal de la colonia Granjero), y no, allá si da vuelta la fila en la calle”, comentó otra señora de nombre Carmen.Por tanto, Claudia Medrano, encargada de recibir las quejas contra la CFE en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mencionó que en dicha dependencia los ciudadanos molestos pueden plantear sus casos para buscar una solución.“La falla probablemente haya sido por la red general que viene desde Monterrey. Es una falla de todo el sistema. Al momento que se restablece, pues vuelve otra vez al funcionamiento, y pues la aglomeración que hay con base en las fechas de las lecturas de los clientes que pagan por mes”, comentó Medrano.Se buscaron entrevistas con Victor Barba, vocero de la CFE, y con Sandra Rangel, quien temporalmente es la encargada de los cajeros automáticos mientras cubre a José Luis Martínez, quien está de vacaciones, pero no se atendió a los llamados.