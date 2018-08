Lanzan reto contra celular al volante

Ciudad Juárez— Utilizar el teléfono celular mientras se conduce genera tres veces más lentitud en reacciones o reflejos del guiador, más grave que la condición de manejar en estado de ebriedad, dio a conocer la Dirección General de Tránsito Municipal.Con base en esta problemática cada vez más frecuente, la DGTM lanzó a través de redes sociales una campaña de retos para que los automovilistas elijan un aspecto vial a realizar mientras conducen como dejar el celular a un lado, llevar puesto el cinturón de seguridad, respetar la luz roja, hacer alto total, guardar distancia entre vehículos y no utilizar los cajones azules. Lo que deberán expresar en una pancarta o marcarlo en su automóvil.“El objetivo es que los conductores responsables le hagan saber a los demás que lo son y sirvan de ejemplo. Si yo suelo manejar muy rápido, mi reto será respetar los límites de velocidad; con estos mensajes en nuestros autos recordemos a los demás que si todos somos responsables de conducir mejor, podremos evitar accidentes y fatalidades”, dijo Alejandra Solís, vocera de la dependencia.Agregó que lamentablemente no se cuenta con una cifra real de los accidentes ocasionados por el uso de aparatos móviles, debido a que en el peritaje que se realiza no hay manera de probar que fue por este motivo, además de que las personas implicadas no lo aceptan.“Conducir utilizando el celular y en estado de ebriedad son igual de peligrosos”, destacó, y puntualizó que la diferencia es que con el uso del celular, la vista se ve afectada en el tiempo de reacción por ser un gran distractor.“Sin embargo, el estado de ebriedad además de afectar el tiempo de reacción bloquea todos los sentidos y provoca sueño”, resaltó Solís.Mencionó que el tiempo de distracción, así sean segundos, es suficiente para darse cuenta de que el carro de enfrente frenó, “es el que te da la ventaja de reaccionar para frenar antes de provocar un choque”, expresó.Por ejemplo, al hablar por teléfono o enviar mensajes de texto se pierde tiempo precioso que para evitar un accidente, indicó.Destacó que los principales factores por los que se producen accidentes viales son el exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.