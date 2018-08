Ciudad Juárez— A 24 horas de la masacre de la colonia Praderas de los Oasis, el miedo persiste entre los habitantes de la calle Oasis de Egipto, quienes manifiestan que ahora les es imposible confiar en los demás vecinos.“Caras vemos, mañas no sabemos”, expresó una vecina al describir como amables a los cuatro hombres y dos mujeres que vivían ahí -todos menores de unos 22 años-, aunque la autoridad señaló que se trataba de una casa de seguridad.Algunos de los habitantes de este sector se negaron a hablar con la prensa por miedo, pero otros mencionaron que aún no pueden creer el hallazgo de 11 cuerpos al interior de una casa que se realizó la mañana del viernes, pues se trata de un sector tranquilo.Aunque dijo que no sabía sus nombres, mientras barría el frente de su casa una vecina afirmó que el trato con ellos era cordial, pues cuando coincidían al exterior o en la tienda siempre le daban los buenos días o tardes, según el caso.También dijeron que tenían perros que sacaban a pasear seguido, los cuales se los llevaron el mismo viernes en trocas blancas tras esta masacre, que desconocen si eran de la perrera o de los ministeriales.Los cordones rojos policiacos aún se observan en la escena del crimen y fueron colocados en forma de “x” en el portón.Al interior de la casa de dos pisos donde se encontraron los cuerpos de ocho hombres y tres mujeres es imposible observar, debido a que las cortinas permanecen cerradas.Lo que sí se puede apreciar afuera es una casa de perro y dos tazones de comida, mientras que en el barandal se colocaron tablas para impedir que los animales se salieran entre las rejas.Según detallaron los vecinos, el acordonamiento del área duró el viernes unas ocho horas, lo que imposibilitó a algunos de los vecinos ir a trabajar porque no les tenían permitido salir de sus casas para no contaminar la escena del crimen.Las personas que pasan por el lugar dirigen su mirada con curiosidad a esta casa donde ocurrió el multihomicidio entre las 10 y 11 de la noche del jueves.Según comentó la misma vecina, a la misma hora llegó de trabajar ese día, sin escuchar nada ni ver algo extraño.La autopsia que se realizó el sábado confirma que las once víctimas fueron ahorcadas y que ninguna de las tres mujeres fue atacada sexualmente, como se informó en un inicio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.