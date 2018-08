Cuatro aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) solicitarán su registro formal este lunes ante el Comité Electoral para participar en la contienda.La máxima casa de estudios local abre desde hoy el plazo para los registros de candidatos, de acuerdo con la convocatoria lanzada hace una semana.A las diez de la mañana, el académico Nolberto Acosta entregará la solicitud en el aula Federico Fierro de la antigua Rectoría, mientras que a las 11:30 horas hará lo mismo el exdirector de Ciencias Biomédicas, Eduardo Morán.Una hora más tarde, a las 12:30, tocará el turno al actual titular de la Secretaría General, David Ramírez Perea, a la 1:30 al secretario académico Manuel Loera de la Rosa.Ante la comisión, los interesados deben acreditar su nacionalidad mexicana por nacimiento, poseer grado universitario de nivel licenciatura y haber destacado en la especialidad, así como gozar de estimación general en la universidad como personas honorables.Asimismo, haber prestado servicios como docente o investigador con carácter de titular cuando menos durante los cuatro años después de haber adquirido el grado universitario y no haber prestado servicios a la universidad durante todo el año anterior.Tampoco estar ocupando cargos de elección popular —a menos de que se separe— y no haber sido rector sustituto ni provisional.El registro estará abierto hasta el miércoles 8 de agosto, fecha en que se apartó el mediodía para que Ricardo Melgoza Ramos, académico de la UACJ, haga patente su intención de postularse como candidato a la rectoría, informó Comunicación Social del instituto.Antes, los aspirantes no pueden dar a conocer sus proyectos.Una vez que el Comité Electoral valore los requisitos de cada postulante y los declare candidatos, durante el 15 y 16 de agosto harán la presentación de sus planes de trabajo, para lo que se programarán sesiones especiales del consejo universitario, se informó.Cada uno de los integrantes del Consejo Universitario dará un voto para tres candidatos. Los tres más votados conformarán la terna oficial y finalmente de ellos saldrá un ganador, tras una última votación, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.