Pospone audiencia de 'La Madrina' y su hijo

Un juez de control decretó ayer un receso en la audiencia de vinculación a proceso de Flor Cazarín González “La Madrina” y su hijo Roberto Rodríguez Cazarín “El Acro”, acusados de homicidio calificado y robo calificado, debido a que sus defensores dijeron que no cuentan con información contenida en la carpeta de investigación.La autoridad determinaría si ambos eran vinculados o no a proceso por esos delitos, cometidos en perjuicio de Carlota Muñoz Durán, pero optó por dar tiempo fuera para que el Ministerio Público les trasladara a los defensores, particular el de Roberto y público el de Flor, los datos que fueron requeridos para no vulnerar los derechos de los acusados.Ambos recibieron cargos por el homicidio calificado y robo calificado por hechos que ocurrieron en julio el 2016 contra Carlota, quien se dedicaba a la costura y fue asaltada dentro de su casa, aparentemente por la misma banda encabezada por los Cazarín.La agresión se cometió en la vivienda ubicada en las calles Desierto de Kabir y Dunas de Magreb, en el fraccionamiento Del Parque.El cuerpo de Carlota fue encontrado semidesnudo en una recámara con una almohada en el rostro y faltaban pertenencias del domicilio.Ayer, los defensores de la madre y su hijo argumentaron ante el juez de Control, Antonio Coss Araujo, que en la carpeta de investigación que tenían faltaban datos, como la identidad de dos testigos protegidos, así como alguna otra documentación con la que el Ministerio Público hizo las acusaciones del caso.Ante la situación, la autoridad decretó el receso para que la representación social entregue a cabalidad la información de la carpeta de investigación.Explicó que el debate que comenzó ayer no se interrumpe y que continuará mañana a las 09:00 horas, ya que el término de 144 horas para determinar si se vincula o no a los Cazarín a proceso vence ese día poco después de las 11:00 horas.Tanto “La Madrina” como “El Acro” ya fueron vinculados a proceso por otro caso el pasado 2 de julio por su presunta responsabilidad en el homicidio de Griselda Mojarro Delgado, a quien al parecer asesinaron con extrema saña, al golpearla con un martillo y acuchillarla en 18 ocasiones tras haberla dormido con clonazepam.El crimen de la Griselda sucedió el 24 de noviembre del 2016 presuntamente cuando “La Madrina” en compañía de su hijo y de otra persona la trasladaron inconsciente y a bordo de un automóvil Sebring guinda a un lote baldío ubicado en avenida Del Desierto y Solís Barraza, donde la asesinaron.Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que ambos pertenecen a una banda de homicidas y ladrones que podrían estar involucrados hasta en 25 casos en los que sus víctimas fueron asesinadas.Hasta la última semana del mes pasado elementos estatales realizaron 10 cateos en busca de cuerpos relacionados con Flor y Roberto.Hasta esa fecha se habían encontrado cuatro cadáveres con posible vinculación a los homicidios de la banda que mataba y robaba a sus víctimas en domicilios desde el año 2016.

