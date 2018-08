Ciudad Juárez— El Gobierno del estado de Nayarit se encargó de absorber los gastos de los traslados que han sido necesarios para atender a pasajeros víctimas del accidente y sus familiares, informó Natanael Alvarado, contratista de los autobuses que se volcaron en aquella entidad.Aquí el gobierno de Nayarit nos ha ofrecido todo: vuelos, albergue, desayuno, comida y cena; el traslado a Guadalajara, toda la ayuda es de Nayarit”, comentó Alvarado.Además, la esposa del gobernador de Nayarit y la secretaria de Comunicaciones y Transportes fueron quienes realizaron los trámites del traslado a Ciudad Juárez, confirmó el contratista.El pasado 2 de agosto el Cabildo aprobó medio millón de pesos para el traslado de víctimas que resultaron lesionadas y fallecieron en el accidente de Nayarit.Sin embargo, Alvarado dijo que las 44 personas lesionadas no han recibido ayuda de ninguna autoridad de Juárez ni del estado de Chihuahua.“Del Gobierno de nosotros, el que nos prometió tantas cosas, no hemos recibido ninguna ayuda”, comentó Alvarado.Respecto a la responsabilidad de la empresa de seguros Ana S.A. de C.V., todavía no ha tenido contacto, pero en la Fiscalía de Tepic, Nayarit, en este tipo de casos esperan a que pasen 10 ó 12 días para tratar de llegar a un arreglo con la empresa de autobuses, la que regularmente se comunica con la aseguradora.Comentó que del chofer Raúl Gerardo Ramos Hernández, quien huyó del accidente todavía no tienen noticias.También dijo que ya están puestas algunas demandas en Nayarit, para que se busque al responsable del accidente.En el caso de los gastos que pagaron los familiares de Alexis Orozco Ruiz de 6 años, Javier Herrera, tío del menor, dijo que para completar el traslado de su sobrino y de sus familiares a esta ciudad tuvieron que pedir ayuda de todos los parientes, amigos y mediante varios préstamos lograron reunir el dinero para solventar los costos que generó este accidente.En el caso de los gastos que generó el traslado de Miguel Ángel y Wendy Rodríguez, un familiar aseguró que el gobierno municipal absorbió la totalidad de los costos.• Solventó vuelos, albergue y alimentos• Traslado a Guadalajara• Tramitó traslado a Ciudad Juárez• Cabildo juarense aprobó 500 mil pesos pero no se han aplicado• Buscarán un acuerdo con la empresa de autobuses• Del chofer Raúl Gerardo Ramos Hernández nada se sabe• Ya interpusieron algunas demandas para que lo busquen

