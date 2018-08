... y Corral pide permiso a sus gatos para ponerse a trabajar

Ciudad Juárez— Luego de la masacre de 11 personas en Ciudad Juárez y en medio de un incremento de violencia en el estado, el gobernador Javier Corral hizo en redes sociales una publicación en la que le pide “permiso” a uno de sus gatos para ponerse a trabajar.“Y Cali ... esperándome en el escritorio; le encanta que le pida permiso para ponerme a trabajar!”, posteó el gobernador alrededor de las 23:00 horas del viernes en sus cuentas de Instagram y Facebook.Minutos antes publicó otra fotografía con Medea, la gata que en otras ocasiones ha presumido Corral en sus redes sociales.“A Medea le gustó mi pastel de cumpleaños, en realidad ella lo inauguró quitándole una fresa!!. (sic)”, escribió Corral, quien celebró el 2 de agosto el aniversario de su natalicio.Mientras algunos usuarios felicitaron al gobernador, otros criticaron las publicaciones.“Ahora resulta que el Estado depende de este,,,,animalito !!!....no pues que mal estamos Sr Gobernador !!!” (sic), manifestó Ely Arenívar.“Oiga, don ridículo, hubo una masacre en Ciudad Juárez, donde murieron 11 personas. Ahí cuando su gato le dé chance, a ver si se pronuncia al respecto”, comentó Hugo Camacho.“Todos los días!?!?!? No lo dejen que tenga animales para que se ponga a trabajar!”, escribió Jesus GV.El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores se sumó a las críticas. “Mientras en Chihuahua matan a 26 personas, el ejecutivo se festeja y juega con su mascota, ingobernabilidad total Javier Corral”, escribió.Al cierre de la edición, el gobernador no se había pronunciado sobre el asesinato de las 11 personas el viernes en el fraccionamiento Praderas de los Oasis.A lo largo de la administración de Javier Corral suman más de 4 mil 500 homicidios dolosos. En Juárez, de acuerdo con un recuento basado en las cifras de la Fiscalía General del Estado, son ya mil 710 asesinatos desde octubre de 2016 –cuando inició la administración de Corral– a la fecha.Solamente en Ciudad Juárez este año han sido asesinadas 748 personas.Aunado al incremento en asesinatos, en la entidad ha estallado una crisis en el sistema de salud debido a la falta de medicamentos, compras a sobreprecios y abandono de plazas médicas por la inseguridad en la zona serrana.A pesar de la firma de compras de cientos de claves de medicamentos, la escasez de los mismos ha sido constante en los hospitales y clínicas a cargo del Estado.Personal médico ha protestado por la falta de insumos y de especialistas para atender la demanda. A la par, médicos y pasantes abandonaron sus puestos de trabajo particularmente en municipios de la sierra de Chihuahua debido a la falta de condiciones de seguridad.Además la administración de Corral ha pedido cinco créditos a corto plazo, a pesar de que una de sus promesas de campaña fue no contratar más endeudamiento para el estado. (Itzel Ramírez / El Diario)

