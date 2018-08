Llegan 17 sobrevivientes de camionazo en Nayarit

Ciudad Juárez—Diecisiete pasajeros del camión que se accidentó en el estado de Nayarit arribaron ayer a la ciudad, tres por vía aérea y el resto por tierra.Doce de los sobreviviente que se accidentaron en un autobús en la autopista Jala- Compostela, en Nayarit, tuvieron un recibimiento emotivo por parte de sus familiares.Las familias llevaron consigo pancartas de bienvenida y flores que entregaron a los pasajeros que arribaron minutos antes de las ocho de la noche a la Central Camionera.Con abrazos, besos y lágrimas recibieron a los pasajeros quienes uno a uno salieron por la puerta de Ómnibus.“Somos muy afortunados de tenerlos aquí nuevamente después del accidente. Fue mucha la espera, pero gracias a Dios están bien”, expresó David, quien recibió a los menores Berenice, Denise y Francisco.“Mi cuñada se quedó hospitalizada, ya la operaron de un pulmón y la van a operar de sus piernas, pero sus hijos Sheyla y Sebastián pudieron regresar con la familia en esta ciudad. Es muy triste que otras familias no pudieran recibir a sus familiares porque fallecieron en el accidente”, expresó Claudia Pacheco.Una de las pasajeras relató la amarga experiencia del accidente, en el que los pasajeros prácticamente salieron volando por el aire y se golpearon en la caída.“Comenzó la gente a gritar y yo desperté. Empezó a dar vuelta el camión y salí proyectada por la ventana”, expresó la mujer.Las personas fueron registradas por el Seguro Popular y además revisados médicamente por si alguno de ellos requería ser trasladado a un hospital.Los pasajeros llegaron en un camión de Ómnibus de Mexico y en el exterior de la Central Camionera se encontraban ambulancias de Urge y del Departamento de Rescate.Rogelio Loya informó que ascienden a 16 los lesionados del accidente trasladados a esta ciudad en las últimas horas.Informó que anoche fueron traslados a esta ciudad 1.Catalina Chávez Tapia, 2Axel Ariel Esparza Chávez, 3Honorio Chávez Tapia, 4Josefina Cardiel Restra, 5María Livier Dorado Arces, 6Sebastián Haros Arceo, 7Sheila Pacheco Arces, 8Reyna Esparza, 9Mayra Miranda, 10Juan Francisco Ramírez Castro, 11Yuridia Areli Ramírez, así como Viridiana Ramírez Castro.Tres lesionados llegaron en la madrugada a bordo de una aeronave del Gobierno del Estado.De acuerdo con Rogelio Loya, coordinador de programas sociales, de la Subsecretaría de Desarrollo Social, las personas que trasladaron fueron valoradas antes de viajar por médicos nayaritas.Griselda Herrera Malero, de 45 años, presenta un trauma en el abdomen y fracturas en las costillas.Sergio Esparza, de 49 años, trae un sello de agua por perforación en el pulmón y Eduardo García, de 15 años, tiene una fractura en el pie izquierdo.Los paramédicos del cuerpo de Rescate del Municipio y de la Cruz Roja Mexicana estuvieron en el Aeropuerto Internacional Abraham González.El avión donde trasladaron a los lesionados es un tipo Cessna Citation CJ3 modelo 2006 matrícula XC-GDC, del Gobierno del Estado, el cual es uno de los que según se anunció en 2017, serían subastados como parte de las medidas de austeridad.Luego de que fracasara el intento de vender la aeronave, ha sido utilizada por el gobernador Javier Corral para diversos viajes, incluidos algunos hechos durante la caravana realizada a la Ciudad de México en enero de este año.Aproximadamente a las 10 de la mañana llegaron también a la Central Camionera Santos Rodríguez Hernández y Rosario Susana Rodríguez Murillo.Familiares de las personas lesionadas en el accidente de Nayarit quieren trasladarlos a esta ciudad debido a que en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social pretenden llevarlos a un albergue, comentó Cecilia Quintero, allegada de la familia.Maribel Murillo se encuentra hospitalizada en la clínica uno de Tepic, Nayarit, convaleciente de dos operaciones en la cadera, su hijo Roberto Ramírez, está en el Centro Médico de Especialidades de Guadalajara también con fracturas en su cuerpo.Mientras Maribel está delicada de salud, una trabajadora social de la institución les advirtió que tiene 24 horas para desalojar el nosocomio.De acuerdo con Quintero, lo que la familia de los lesionados pide es que se traslade a Maribel al mismo hospital en Guadalajara, en donde está su hijo, debido a que ellos ya no pueden estar viajando constantemente desde Nayarit hasta Guadalajara.Por su parte, Rogelio comentó que Maribel y Roberto no se trasladarán a esta ciudad hasta que su estado de salud mejore.Sin embargo, Quintero dijo que a Maribel la quieren dar de alta, pero ella no está en condiciones de salir del hospital, a menos que la trasladen a otro lugar para que le brinden mejor atención.Quintero afirmó que todavía están en espera de saber por qué ya no es posible trasladar a Maribel si ya la institución pretende enviarla a un albergue, y hasta el momento no les han resuelto si la van a llevar a otro hospital o la traerán a la ciudad por vía aérea acompañada de un médico.Comentó que la clínica en donde se encuentra su familiar es muy pequeña y el lugar está saturado; por ese motivo, no recibe la atención especializada que necesita.En cuanto al caso de Roberto, dijo que también a él lo pueden trasladar en una aeronave con la compañía de personal especializado.De acuerdo con Héctor Astorga, familiar de los pacientes, desde el jueves están esperando que se trasladen a sus dos familiares, pero les han postergado el viaje.Comentó que ellos han solventado los gastos de hospedaje y de los viajes que han hecho continuamente de Nayarit a Guadalajara, pero ya no cuentan con recursos para permanecer en ambos estados.“Queremos que hagan algo para llevarlos a Juárez. Según esto nos están prometiendo el traslado, pero esa promesa está desde el jueves. Estamos esperando que lleguen los doctores para poderlos trasladar pero no se ha visto toda la ayuda”, comentó Astorga.“Nos traen como pelotita, vamos y venimos de Guadalajara a Nayarit. Unos días estuvimos en un albergue, y otros estuvimos en una casa de renta cerca del hospital”, agregó Astorga.Santos Rodríguez, esposo de Maribel Murillo, llegó el día de ayer en autobús a Ciudad Juárez, en dónde fue trasladado en una ambulancia al Hospital General.