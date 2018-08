Por alerta, acuden con temor a visitas al Cereso

Ciudad Juárez—Con temor, reservas y preocupación, cientos de visitantes acudieron ayer al Centro de Reinserción Social (Cereso) para Adultos número 3 para visitar a sus familiares encarcelados. A pesar de la alerta decretada por las autoridades la jornada se realizó de forma normal.“No puede ser que pasen estas cosas, ellos deben tener las riendas, no es posible que los presos hagan lo que quieran”, dijo una mujer que se identificó como Lourdes.Se refería al hecho violento del jueves pasado, cuando fue asesinado uno de los líderes de la vieja escuela de “Los Aztecas”, Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, dentro del penal de Aquiles Serdán.También hace alusión a lo que pasa aquí, porque su pariente, que tiene tres años encerrado cumpliendo una condena de 10, siempre le dice que “la cosa está caliente” adentro.Otros entrevistados, que no quisieron dar a conocer su nombre, dijeron que “Los Aztecas” son los que están causando problemas, ya que juntan armas con el fin de atacar a otros reclusos.“Mí familiar me dijo que ‘Los Aztecas’ se están armando, no sabe si quieren hacer lo mismo que pasó en Chihuahua, pero sí es para preocuparse”, comentó uno.Desde las ocho de la mañana y hasta las 12:30 del mediodía los familiares de los prisioneros pueden acudir a visitarlos cada domingo; ayer no fue la excepción, aunque personas que venden diversa mercancía y alimentos alrededor consideraron que la afluencia de ayer fue menor a la de otros domingos .“Ahora sí se ve poca gente, a veces es mucha, muchísima más que la de ahora, quién sabe por qué”, comentó una vendedora de comida asentada en el lugar desde hace años, pero que prefirió no dar a conocer su nombre.Algunos de los visitantes manifestaron temor de que pueda ocurrir algún brote de violencia, pero no pueden dejar de visitarlos.“Vengo a ver a mi hijo, sí me da miedo, pero pues tengo que verlo, ni modo que no...”, comentó una mujer que se identificó sólo como Sofía.A la salida, algunos entrevistados externaron su preocupación por lo que ocurre en el interior.“Que revisen, que hagan lo que tengan que hacer, pero que cuiden bien para que no haya peleas entre ellos (los prisioneros)”, declaró la madre de un reo, que pidió la reserva de su identidad.La entrada de los visitantes fue fluida, aunque los agrupaban en contingentes de al menos 10 persona, a los que formaban en la entrada y, luego de que un perro olfateador pasaba por entre ellos para detectar algún producto prohibido, los dejaban pasar si la unidad canina no encontraba algo.Incluso personas con alguna discapacidad física, a los que les permiten ingresar por otro lugar donde no hay escalones, tuvieron que ser objeto de revisión por parte de la mascota entrenada antes de continuar su camino hacia el interior de la prisión.