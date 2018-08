Ciudad Juárez—Un moño negro cuelga del portón de la casa en donde se encuentran los restos de Miriam Janeth López, de 18 años. En la calle no se escuchó ningún bullicio, ni siquiera el de las pocas personas que se concentraban ahí.Tres personas estaban afuera cerca del barandal observando a quién pasaba por la calle. Sigilosos, cuidan la entrada porque no quieren personas extrañas en el lugar.Dos mujeres estaban sentadas en el patio de la casa con la cabeza abajo. Ahí, había residuos en la mesa del almuerzo que se sirvió.Un familiar dijo “queremos estar en paz, no queremos hablar con nadie, sólo queremos descansar. No entendemos cómo pudieron hacer todo esto.”“Me ha pasado que me han cambiado por otra niña de la noche a la mañana! Me a tocado que me han dicho que me aman sin sentirlo, que me utilizan y se van. Que solo juegan conmigo, me hacen sentir mal y no les importa! Pero no estoy lamentándome con todos por hoy! Cada quien hace lo que quiere!Y a pesar que me han echo sentir tan mal, sigo aquí y sin miedo a conocer más gente, de dar todo de mí, mi confianza mi cariño, cada quien da lo que tiene!”, fue la última publicación que hizo Miriam el pasado 1 de agosto en su perfil de Facebook.En la publicación varias emoticones tristes aparecieron ese día; ayer, otros rostros tristes acompañaron a Miriam Janeth en su funeral.Por la tarde, otras dos de las víctimas de la masacre en la colonia Pradera de los Oasis comenzaron a ser veladas por sus familiares en esta ciudad, mientras que otra más fue trasladada a la ciudad de Delicias, Chihuahua.Cristian Iván Hernández Ontiveros de 19 años fue velado en la funeraria Ríos ubicada en la calle Centeno sin número de la colonia El Granjero; en el lugar algunos de los presentes pidieron que no se tomaran fotografías y solicitaron privacidad.En tanto, amigos y familiares de Julia Beatriz Nevárez Martínez, de 20 años, se despidieron de ella en la funeraria Ríos ubicada en la calle Guadalupe Victoria.El cuerpo de otra de las víctimas, Víctor Arturo Soto Calderón, fue llevado a la ciudad de Delicias.Hasta ayer faltaba una víctima en ser identificada, aunque en redes sociales fue identificado como Cruz Candelaria. En su muro de Facebook sus amigos colocaron mensajes en los que expresan que les duele su muerte.