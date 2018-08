Ciudad Juárez—Unos 102 mil juarenses que adeudan el impuesto Predial desde 2014 a la fecha, han recibido este año notificación de embargo, dio a conocer el director de Ingresos, Oscar Castañeda Gaytán.Dijo que el año pasado enviaron 350 mil avisos de pago, y aparte 85 mil notificaciones de embargo.“Requerimiento de cobro y embargo, es un procedimiento con sustento legal”, explicó.Agregó que la mayoría de los contribuyentes que recibió notificación el año pasado pagó su adeudo, y únicamente quedaron pendientes 614.Aparte se inscribió el embargo de 23 inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, mencionó el director de Ingresos.“Cuando llegamos a inscribir en el registro vienen a pagar, nomás quedaron 23 que tenemos en el Registro Público de la Propiedad”, mencionó el funcionario.Dijo que para apoyar a los ciudadanos que están recibiendo notificaciones de pago, durante este mes el Municipio otorgará descuentos.Las rebajas de 100, 75 y 50 por ciento, según el monto del adeudo, en los recargos de rezago del impuesto del Predial de cuentas de 2014 a 2018, afirmó Castañeda Gaytán.“Tenemos ahí aproximadamente 300 millones de pesos de esas cuentas rezagadas que queremos que vengan y puedan retomar ya sus pagos, obviamente necesita ser pagado todo, no estamos conviniendo pagos”, aseguró.Las cuentas con saldos de 0 a 50 mil pesos tendrán la rebaja del 100 por ciento; de 50 mil uno a 100 mil pesos, 75 por ciento y de 100 mil un peso a 200 mil pesos, 50 por ciento.Los contribuyentes que adeudan de 200 mil pesos en delante, deben acudir directamente a la Dirección de Ingresos para solicitar la rebaja y ahí se analizará cada caso en particular, explicó el funcionario.“Ahorita no tenemos ningún caso en el último proceso, tienen notificación de embargo, por eso estamos haciendo este tipo de operativos para evitar todos estos procesos legales”, declaró Castañeda Gaytán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.