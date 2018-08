Del whisky a Tin Tan; los años dorados de Ciudad Juárez

Los escenarios más famosos de los años cuarenta y cincuenta en esta frontera fueron los cabarets. El canto y la danza de los centros nocturnos iniciaron en los veinte y cobraron auge al finalizar la Segunda Guerra Mundial.Eran tiempos de prohibición en Estados Unidos y los estadounidenses que no podían ingerir bebidas alcohólicas en su tierra debido a la Ley Volstead, aprovecharon este rincón del desierto para divertirse.La fiesta nunca terminaba y el brillo económico floreció al amparo de la noche y las ventajas que ofrecía la frontera.Los espectáculos de lujo le dieron vida a lugares como El Tívoli, El Lobby, El Chairmont, El Palacio Chino, La Cucaracha, El Follies, El Mint, El Submarino, El Guadalajara de Noche, El Waikiki, El Molino Rojo y el cabaret La Fiesta.Ese crecimiento se dio acompañado de muchas historias y negocios. Le dieron fama a Ciudad Juárez no sólo a nivel nacional, sino más allá del Río Bravo.El Diario de Juárez te presenta 3 datos de esta gran época de esta frontera.En 1922 D.M Distillery trajo su franquicia a Ciudad Juárez para producir whisky. Eran tiempos en que los habitantes de esta frontera no eran más de 10 mil. ¿Por qué se eligió a esta frontera? Su clima seco y árido crea condiciones positivas para su añejamiento.Juárez Whiskey Straight American, fue producto de la D.M. Distillery y rápido se hizo famoso a nivel mundial.Sus oficinas, abandonadas, se encuentran actualmente en el cruce de Ferrocarril, casi esquina con 16 de Septiembre.En 1945, Germán Valdés inició su travesía en el cine mexicano con la película 'El hijo desobediente' y un año después con 'Hay muertos que no hacen ruido'.El gran pachuco de Juárez vivió en varias viviendas entre las calles Lerdo, Ignacio Mejía y la 5 de Mayo. Previo a irse a Ciudad de México, antes Distrito Federal, trabajó en las estaciones de radio XEJ, XEF y la XEP.Al llegar a la capital del país, Valdés llamó la atención por su atuendo y presumió ser de Ciudad Juárez.Alphonse Gabriel Capone, conocido como Al Capone, el jefe de la mafia de Chicago, visitó Ciudad Juárez en el verano de 1929. Estuvo en el Nuevo Tívoli. Llegó vestido de traje y escoltado por sus guaruras.Las anécdotas fueron muchas. La primera que no todos sabían de quién se trataba, que dejó buena propina y se ha especulado si vino a ver el negocio del whisky. Quería contrabandearlo a Chicago.

