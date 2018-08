Ciudad Juárez— La cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez Daria L. Darnell se despidió de la comunidad fronteriza después de haber estado en esta frontera desde el 17 de septiembre de 2015.“Como parte de nuestro proceso de rotación en el Servicio Diplomático y Consular de los Estados Unidos, hoy me despido de esta ciudad”, escribió en la página de Facebook del consulado.Señaló que fue un honor servir como cónsul general de los Estados Unidos en Ciudad Juárez durante estos tres años.“En verdad aprecio la amabilidad de la gente del estado de Chihuahua, y me llevo cantidad de recuerdos y buenas amistades. Junto con mi equipo, hemos trabajado siempre para ofrecer un servicio consular de calidad, y además desarrollamos una serie de programas que reflejan nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad, la inclusión, la diversidad, el espíritu emprendedor, y la innovación”, expresó.“Me quedo con la satisfacción de que reunimos a cientos de líderes de Estados Unidos y México para promover que las ideas potenciales se convirtieran en resultados reales. Hemos logrado mucho colaborando con nuestros socios locales. Gracias por su apoyo y amistad. Les deseo lo mejor”, escribió.A su llegada a esta ciudad, la cónsul se reunió con el entonces alcalde Enrique Serrano Escobar con quien abordó diversos temas, entre ellos el de seguridad.Darnell señaló que en ese rubro hay una recuperación, pero enfatizó que todavía hay varios retos en ese tema.Informó que el apoyo que brinda el Gobierno de Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida continuará en el corto y mediano plazo en busca de fortalecer las instituciones de seguridad en nuestro país, promoviendo asimismo el Estado de Derecho, la prevención de la violencia, los derechos humanos y el fortalecimiento del tejido social.Expresó que “en la frontera es palpable una historia de cultura común".Hasta este día no se ha dado a conocer quien será el nuevo cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

