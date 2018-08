Ciudad Juárez— Con una mesa paralela que instalarán en el exterior del teatro Gracia Pasquel, sede del “Foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional” que encabezará aquí el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador el 7 de agosto, activistas locales demandarán la abrogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).Gero Fong, integrante del Movimiento contra la Militarización que en la última década ha exigido el retiro de las fuerzas militares de las calles, dijo que el objetivo es realizar una protesta pacífica afuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).En el documento “Primer paso del proceso de paz” que consta de 11 páginas, no se menciona una sola vez la ley de Seguridad Interior, dijo Fong.Aunque Fong fue invitado sólo de voz a participar en el foro, no recibió la confirmación de su asistencia como otros líderes sociales y activistas a favor de los derechos humanos.“No nos inscribimos; los supuestos en los que se hace el foro no abarcan la problemática a los planes de subordinación de México ante la política de seguridad de Estados Unidos, de la política extraccioncita. Están contempladas las víctimas a las que se les tiene que reparar el daño, se parte de resarcir el tejido social pero no se está llegando al fondo”, planteó.La oposición a la militarización del país parte de la experiencia que en el estado fronterizo se vivió con la implementación de la Operación Conjunta Chihuahua y que dejó decenas de asesinatos, desapariciones forzadas, víctimas de tortura y violaciones sexuales.“Los militares no deben seguir más en las calles”, opinó Margarita Rosales, madre de Javier Rosales, quien fue privado de la libertad la mañana del martes 7 de abril de 2009, cuando elementos del Ejército sitiaron la Unidad Habitacional Benito Juárez y su cuerpo mancillado apareció días después en el Cerro del Águila.Además de Javier, fue detenido el paseño Sergio Gerardo Fernández Lazarín, quien sobrevivió a los actos de tortura a los que fue sometido por los soldados en las instalaciones de la Guarnición Militar de la Plaza.Posteriormente se acreditó la probable responsabilidad de militares en el asesinato de Javier Rosales Rosales, entonces de 19 años.Cuatro años después, su madre sigue demandando que los militares dejen de sembrar el terror entre la población civil y regresen a los cuarteles.El foro inicia con el registro a las 10 horas y estará presente el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y los integrantes del próximo gabinete de seguridad.

