Busca empresa desprestigiar demandas, acusan

Ciudad Juárez— Susana Prieto Terrazas, representante legal de más de 600 extrabajadores de Johnson Controls que protestan desde hace 6 días, afirmó que los abogados de la empresa ofrecen cantidades de dinero a obreros para que realicen videos para deslegitimizar la manifestación.La protesta de los quejosos tiene la intención de exigir celeridad en denuncias interpuestas en la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra de la esa maquiladora por causas como acoso sexual, hostigamiento y salarios bajos, que no han sido resueltas luego de dos años.“Hay trabajadores que han tenido necesidad de desistirse de la demanda por problemas (de carencia de dinero), y las abogadas de Johnson los han hecho filmar videos (…) Por ejemplo, el último trabajador, que es del que tengo pruebas, tenía 20 años de antigüedad y le dieron 40 mil pesos para que saliera de su problema económico”, mencionó Prieto Terrazas.“Fue a cambio de grabar un video en el que dijera que los hechos de las demandas eran falsos, que los habíamos inventado y que tanto él como el resto de los trabajadores estaban mintiendo”, agregó la abogada.Prieto Terrazas dijo que los trabajadores que participan en este tipo de acciones no se han dado cuenta de que hacerlo podría resultar en el ejercicio penal en contra de ellos mismos.Por otro lado, los trabajadores manifestantes mencionaron que estarán frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, haciendo guardia de 20 obreros cada 3 horas, hasta que sean resueltas sus denuncias.Se buscó la versión de Johnson Controls respecto a lo que afirma Prieto Terrazas, sin embargo no se obtuvo respuesta, ya que no contestaron a través de sus números de contacto.

